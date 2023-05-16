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Эксперт опроверг мнение о том, что краснокнижный гриб, найденный в Сочи, ядовит

16 мая 2023, 05:28
В Сочинском национальном парке начало активно распространяться краснокнижный гриб - решеточник красный. Миколог Михаил Вишневский, комментируя мнение о ядовитых свойствах гриба, подчеркнул: "Это полнейший бред".

В интервью Общественной службе новостей он добавил, что этот вид привлекает мух своим запахом, поэтому опасен не более других.

По данным Михаила Вишневского, решеточник является потенциально краснокнижным, но это вызывает сомнения у экспертов микологии. Вид активно распространяется на всей территории юга Европейской России и может в будущем появиться в новых регионах из-за глобального потепления.

Несмотря на то, что решеточник красный был включен в Красную книгу РФ, специалист не видит оснований для этого. Грибы живут по-другому, а их охрана требует другого подхода, который не сводится к традиционным методам.

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