Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
В интервью Общественной службе новостей он добавил, что этот вид привлекает мух своим запахом, поэтому опасен не более других.
По данным Михаила Вишневского, решеточник является потенциально краснокнижным, но это вызывает сомнения у экспертов микологии. Вид активно распространяется на всей территории юга Европейской России и может в будущем появиться в новых регионах из-за глобального потепления.
Несмотря на то, что решеточник красный был включен в Красную книгу РФ, специалист не видит оснований для этого. Грибы живут по-другому, а их охрана требует другого подхода, который не сводится к традиционным методам.