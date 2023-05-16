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Будет строить дом. Хартли не сможет в ближайшее время вернуться в омский «Авангард»

16 мая 2023, 13:32
Фото: ХК Авангард
Канадец тренировал «Авангард» с 2018 по 2022 год

Боб Хартли из-за строительства дома отказался возглавить омский «Авангард»

Причиной отказа стали неудобные для канадца сроки.

Стала известна причина, по которой канадец Боб Хартли отказался принимать предложение омского ХК «Авангард» стать главным тренером в новом сезоне. И кроется она в неудобных сроках, о чем Хартли рассказал корреспонденту «Матч ТВ».

Ближайшие месяцы канадец будет контролировать строительство своего нового дома.

«Сроки очень плохие. Я приступаю к финальной фазе строительства своего третьего жилого дома. Следующие несколько месяцев потребуют много моего времени. Я должен контролировать свой проект», — пояснил Хартли.

При этом решение для бывшего главного тренера «Авангарда» было очень трудным.

Напомним, Боб Хартли руководил омским хоккейным клубом с 2018 по 2022 год. В сезоне 2020/2021, когда канадец занимал пост главного тренера, «Авангард» завоевал Кубок Гагарина.

В прошлом сезоне тренером омского клуба был Михаил Кравец, под руководством которого команда дошла до финала Восточной конференции.

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#Боб хартли#ХК Авангард#Авангард#Хоккей#Тренер#Назначение#Спорт#Город#Новости#Омск#Юлия Истомина
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