Будет строить дом. Хартли не сможет в ближайшее время вернуться в омский «Авангард»

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Стала известна причина, по которой канадец Боб Хартли отказался принимать предложение омского ХК «Авангард» стать главным тренером в новом сезоне. И кроется она в неудобных сроках, о чем Хартли рассказал корреспонденту «Матч ТВ».
Ближайшие месяцы канадец будет контролировать строительство своего нового дома.
«Сроки очень плохие. Я приступаю к финальной фазе строительства своего третьего жилого дома. Следующие несколько месяцев потребуют много моего времени. Я должен контролировать свой проект», — пояснил Хартли.
При этом решение для бывшего главного тренера «Авангарда» было очень трудным.
Напомним, Боб Хартли руководил омским хоккейным клубом с 2018 по 2022 год. В сезоне 2020/2021, когда канадец занимал пост главного тренера, «Авангард» завоевал Кубок Гагарина.
В прошлом сезоне тренером омского клуба был Михаил Кравец, под руководством которого команда дошла до финала Восточной конференции.