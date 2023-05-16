Без конкуренции. За право построить новое кладбище в Омске сражалась одна компания

В Омске подвели итоги торгов по поиску подрядчика для строительства Западного кладбища. Напомним, оно появится в границах двух земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:190 201:2896 и 55:36:190 201:2897 — на улице 7-я Москаленская на Левом берегу. Здесь можно будет разместить 3725 могил.