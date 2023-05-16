Без конкуренции. За право построить новое кладбище в Омске сражалась одна компания

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В Омске подвели итоги торгов по поиску подрядчика для строительства Западного кладбища. Напомним, оно появится в границах двух земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:190 201:2896 и 55:36:190 201:2897 — на улице 7-я Москаленская на Левом берегу. Здесь можно будет разместить 3725 могил.
Свои услуги департаменту строительства городской администрации решила предложить только одна компания.
«По результатам рассмотрения заявки на участие в электронном конкурсе принято решение о соответствии заявки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки и присвоении ей первого порядкового номера», — говорится в протоколе подведения итогов.
Победителем торгов признали ООО «Геос», зарегистрированное в 2013 году в городе Дивногорск. Контракт с красноярской компанией заключат по начальной (максимальной) цене. За строительство Западного кладбища фирма получит 247 284 783,17 рублей.
«В рамках контракта подрядчику также предстоит построить подъездную дорогу протяжённостью 212,2 м и здание охраны площадью 54 кв. м, озеленить территорию площадью 18590,85 кв. м, устроить подземные сети водоснабжения, канализации, дренажной системы», — уточнили в депстрое омской мэрии.
Завершить работу, согласно контракту, нужно до 31 июля 2024 года.
Отметим, что учредителем ООО «Геос» является Елена Пось, должность директора занимает Андрей Петлин. В 2021 году чистая прибыль фирмы составила 54 млн рублей. «Геос» ранее рекультивировал полигоны ТБО в Челябинске, Владикавказе, Казани (Самосыровский полигон). В 2024 году займется аналогичными работами в Ростове.
Известно, что уставной капитал находится в залоге у УК «Дивногорский индустриальный парк», которым с 2019 года руководит Сергей Шмидт. УК владеет та же Елена Пось. Компания входит в сферу владения депутата Дивногорского городского Совета Андрея Путивского. В Красноярском крае Путивский входит в топ-5 богатейших людей региона.