Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Изображение материала

Без конкуренции. За право построить новое кладбище в Омске сражалась одна компания

16 мая 2023, 09:23
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске Западное кладбище на 3725 могил за 247 млн рублей построит ООО «Геосинтетика»

Строительные работы завершатся только в следующем году.

В Омске подвели итоги торгов по поиску подрядчика для строительства Западного кладбища. Напомним, оно появится в границах двух земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:190 201:2896 и 55:36:190 201:2897 — на улице 7-я Москаленская на Левом берегу. Здесь можно будет разместить 3725 могил.

Свои услуги департаменту строительства городской администрации решила предложить только одна компания.

«По результатам рассмотрения заявки на участие в электронном конкурсе принято решение о соответствии заявки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки и присвоении ей первого порядкового номера», — говорится в протоколе подведения итогов.

Победителем торгов признали ООО «Геос», зарегистрированное в 2013 году в городе Дивногорск. Контракт с красноярской компанией заключат по начальной (максимальной) цене. За строительство Западного кладбища фирма получит 247 284 783,17 рублей.

«В рамках контракта подрядчику также предстоит построить подъездную дорогу протяжённостью 212,2 м и здание охраны площадью 54 кв. м, озеленить территорию площадью 18590,85 кв. м, устроить подземные сети водоснабжения, канализации, дренажной системы», — уточнили в депстрое омской мэрии.

Завершить работу, согласно контракту, нужно до 31 июля 2024 года.

Отметим, что учредителем ООО «Геос» является Елена Пось, должность директора занимает Андрей Петлин. В 2021 году чистая прибыль фирмы составила 54 млн рублей. «Геос» ранее рекультивировал полигоны ТБО в Челябинске, Владикавказе, Казани (Самосыровский полигон). В 2024 году займется аналогичными работами в Ростове.

Известно, что уставной капитал находится в залоге у УК «Дивногорский индустриальный парк», которым с 2019 года руководит Сергей Шмидт. УК владеет та же Елена Пось. Компания входит в сферу владения депутата Дивногорского городского Совета Андрея Путивского. В Красноярском крае Путивский входит в топ-5 богатейших людей региона.

Мест на омских кладбищах хватит на 2 года
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Строительство#Кладбище#Департамент строительства#Аукцион#Торги#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Решения не приняты. Руководителю Тарского театра предложили перебраться на Камчатку
Сегодня, 07:39
В Омске за 15 млн рублей продается итальянский пассажирский теплоход
Сегодня, 04:38
«Время выбрало нас». Омичам рассказали о теме будущей выставки «Флора»
Сегодня, 05:12
Некому учить детей. В омских школах и детских садах не хватает 834 педагога
Сегодня, 05:50
Можно не беспокоиться. В Роспотребнадзоре рассказали о клещах — переносчиках чумы
Сегодня, 07:34