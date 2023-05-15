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Жанна Мещерякова сменила одно омское БУ на другое

15 мая 2023, 04:47
Фото: Город55
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Теперь она руководит «Центром содержания и хранения имущества».

В бюджетном учреждении города Омска «Центр содержания и хранения имущества» сменилось начальство. До 12 мая БУ руководил врио директора Михаил Булыго, но теперь там появился постоянный директор — Жанна Мещерякова.

Напомним: предыдущим главой ЦСХИ была Елена Фомина, которая в апреле ушла в МУП «Муниципальные рынки». Мещерякова до недавних пор руководила БУ «Центр недвижимости, дизайна и рекламы», который сейчас присоединяют к ЦСХИ. На прошлой неделе мы писали, что в этом БУ, формально все еще существующем, появился врио директора Марина Мазур.

ЦСХИ занимается управлением муниципальным недвижимым имуществом. После присоединения ЦНДиРа прибавится еще одна задача — нанимать рекламные агентства для украшения города перед праздниками.

 

В омском БУ, уже присоединенном к другому, появился новый руководитель
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#Николай Эйхвальд#ЦСХИ#Город#Новости#Жанна Мещерякова
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