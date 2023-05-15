Жанна Мещерякова сменила одно омское БУ на другое

Напомним: предыдущим главой ЦСХИ была Елена Фомина, которая в апреле ушла в МУП «Муниципальные рынки». Мещерякова до недавних пор руководила БУ «Центр недвижимости, дизайна и рекламы», который сейчас присоединяют к ЦСХИ. На прошлой неделе мы писали, что в этом БУ, формально все еще существующем, появился врио директора Марина Мазур.