Заслушано последнее слово обвиняемых в жестоком убийстве в Якутии

Подозреваемые в преступлении были задержаны, и оказалось, что они находились в одной из квартир этого дома, где пили алкоголь с потерпевшим 26-летним мужчиной. Возникший конфликт перерос в жестокую драку, в результате которой обвиняемые, действуя группой, нанесли потерпевшему многочисленные удары руками, ногами и ножом по туловищу и конечностям. Чтобы замести следы преступления, они расчленили тело и упаковали его части в пакеты, которые затем выбросили в мусорные баки.