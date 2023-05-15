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Updated Сегодня, 08:17

Заслушано последнее слово обвиняемых в жестоком убийстве в Якутии

15 мая 2023, 08:15
Верховный суд Якутии приступил к рассмотрению последнего слова двух местных жителей, обвиняемых в жестоком убийстве товарища, который вернулся из зоны спецоперации.

Их преступление потрясло всю республику осенью прошлого года, когда фотографии с частями тела, найденного за мусорным баком возле многоэтажного дома на улице Лермонтова, начали распространяться в социальных сетях, пишет ФедералПресс.

Подозреваемые в преступлении были задержаны, и оказалось, что они находились в одной из квартир этого дома, где пили алкоголь с потерпевшим 26-летним мужчиной. Возникший конфликт перерос в жестокую драку, в результате которой обвиняемые, действуя группой, нанесли потерпевшему многочисленные удары руками, ногами и ножом по туловищу и конечностям. Чтобы замести следы преступления, они расчленили тело и упаковали его части в пакеты, которые затем выбросили в мусорные баки.

Судебное заседание продолжается, и скоро будет вынесено решение по данному делу.

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