Куда поступить в Омске после 11 класса тем ребятам, которые видят свое профессиональное будущее в спорте, активном образе жизни? Конечно же, в крупнейший физкультурный вуз региона — Сибирский государственный университет физической культуры и спорта (СибГУФК). О уровне этого вуза и о качестве его образования говорят именно его прославленные выпускники. Омский физкультурный в свое время окончили знаменитый борец, олимпийский чемпион, а ныне политик и общественный деятель Александр Карелин, гимнастка Ирина Чащина, биатлонист Владимир Барнашов, боксер Алексей Тищенко и многие другие.