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Posted Вчера, 07:17

Published Вчера, 07:17

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Вузы Омска: выбор будущей профессии после 11 класса

15 мая 2023, 07:17
Завершается учебный год. Выпускники в ближайшее время будут сдавать ЕГЭ, по итогам которого их примут в вузы. Куда поступать после 11 класса? Какие вузы выбирают юные омичи? Читайте в нашей статье.

Востребованные профессии в Омске

Ежегодно в Омске анализируют рынок труда и занятости, составляя рейтинг самых востребованных профессий в регионе. Сотрудники службы занятости опираются на данные о вакансиях в общей базе данных. Так, отмечается, что в настоящее время в Омске больше всего нуждаются в представителях рабочих профессий, а именно: требуются водители, электрогазосварщики, повара, швеи, бетонщики, штукатуры, маляры, сварщики.

Что касается специалистов с высшим образованием, то чаще других востребованы педагоги, врачи, инженеры, полицейские, прорабы, бригадиры, военные. Власти надеются, что абитуриенты поступают в вузы в соответствии с актуальной повесткой на рынке труда и вакансий специалистов будет становиться меньше в связи с появлением новых кадров.

Лучшие вузы Омска на 2023/2024 учебный год

Всего в Омске функционирует 16 вузов, большинство из них государственные. Поступают в них не только жители региона, но и иногородние юноши и девушки и даже иностранцы. Все учебные заведения предлагают платную и бюджетную формы обучения, имеют очные и заочные отделения. В вузах Омска нуждающимся предоставляют общежитие.

Самый высокий рейтинг имеют крупные госвузы, такие как университет имени Ф. М. Достоевского, технический университет, медицинский университет, педагогический университет, аграрный университет и многие другие. Сюда поступает подавляющее большинство абитуриентов.

Вчерашним выпускникам, которые задаются вопросом, куда поступать, есть из чего выбрать. Вузы Омска готовят специалистов по всем актуальным профессиональным сферам.

Медицинские и фармацевтические вузы

Омский государственный медицинский университет имеет давнюю и славную историю. Это на сегодняшний день один из старейших вузов Сибири — датой его основания считается 8 ноября 1920 года, когда при Сибирском ветеринарно-зоотехническом институте было организовано медотделение, куда поступили первые 186 студентов. Уже в следующем году на базе маленького отделения был создан Западно-Сибирский институт, а в 1924 году он был переименован в Омский государственный медицинский институт.

С тех пор утекло много воды, но одно осталось неизменным — качество образования, стремление давать студентам достойные знания и компетенции, чтобы вырастить профессиональную смену в сфере медицины.

Вуз постоянно расширяется и развивается, ежегодно сюда поступают сотни абитуриентов, выпускаются десятки дипломированных специалистов, которые, достигая успеха, еще больше прославляют имя этого славного учебного заведения.

Сегодня студенты обучаются здесь по десяткам направлений. Открыты следующие факультеты: педиатрический, лечебный, стоматологический, фармацевтический, медико-профилактический. Студенты получают как высшее, так и среднее профессиональное образование.

Средний проходной балл ЕГЭ, достаточный для поступления в ОмГМУ, — 65,98. Качество образования, получаемого в ОмГМУ, подтверждено сертификатом соответствия ИСО 9001:2008. Также университет входит в сотню лучших вузов России. 

Финансово-экономические вузы

В Омске открыт филиал Финансового университета при Правительстве РФ. Он создан на базе трех старейших учебных заведений, которые готовили квалифицированных специалистов в финансово-экономической сфере еще с первой трети XX века. Сегодня в вузе преподают более 45 педагогов — из них 5 докторов и 26 кандидатов наук.

Студенты, поступившие в этот вуз, обучаются по четырем направлениям: «Бизнес-информатика», «Экономика», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент». По каждому направлению можно выбрать свой профиль обучения. Всего в вузе представлено более 10 специальностей.

Средний проходной балл ЕГЭ — 69,54. Формы обучения — очная и очно-заочная. Для иногородних студентов предоставляется общежитие на 90 мест.

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Сибирский институт бизнеса и информационных технологий — это один из крупнейших негосударственных вузов в Омске. Поступивших сюда студентов готовят по таким направлениям, как «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Прикладная информатика», «Управление персоналом» и пр. Всего 15 профилей подготовки. Формы обучения — очная и очно-заочная. Бюджетных мест учебное заведение не предоставляет.

У вуза имеется свой сайт, на котором можно узнать всю подробную информацию. Учебное заведение славится своим творческим подходом к обучению, здесь часто организуются интересные студенческие мероприятия.   

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Также в Омске работает филиал московского финансово-промышленного университета «Синергия». Выпускники этого вуза получают диплом государственного московского образца. Вуз славится сильным преподавательским составом. Основные направления образования: «Финансы», «Менеджмент», «Экономика», «Прикладная информатика».  

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Поступить и выучиться на экономиста можно и в крупнейшем вузе региона — Омском государственном университете имени Достоевского (ОмГУ). Здесь готовят специалистов по двум направлениям — «Экономика» и «Экономическая безопасность». По каждому из направлений студент может выбрать из нескольких профилей обучения. Предлагается как очная форма занятий, так и очно-заочная.  

Технические и технологические вузы

Омский государственный технический университет (ОмГТУ) — учебное заведение федерального уровня, входящее в топ лучших вузов страны. Вуз является кузницей технических специалистов для Сибирского региона.

Он ведет свою историю с 1941 года, когда в регион прибыл эвакуированный Ворошиловградский вечерний машиностроительный институт. На его базе был создан омский машиностроительный, а затем и политехнический институт. В 1992 году вуз был преобразован в ОмГТУ.

Сегодня, в 2023 году, на базе университета открыты семь факультетов. В их числе факультеты информационных (IT) технологий и компьютерных систем, транспорта, нефти и газа, художественно-технологический, радиотехнический, экономики, сервиса и управления, гуманитарного образования и т. д.

При поступлении можно выбрать очную, очно-заочную и вечернюю формы обучения. Вуз предоставляет большое количество бюджетных мест, в среднем от 2 до 3 тысяч. Набираются и платные группы. В вузе активно ведется научная работа, имеется огромная библиотека, общежитие.   

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В Омске располагается крупнейший во всем регионе автодорожный вуз — Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет. Он готовит незаменимые кадры вот уже более 90 лет. Поступающие сюда абитуриенты могут выбрать специальность из 19 направлений подготовки. Более 900 бюджетных мест — ежегодная квота для поступающих.

В структуре университета семь факультетов: «Автомобильный транспорт», «Автомобильные дороги и мосты», «Нефтегазовая и строительная техника», ПГС, «Экономика и управление», «Информационные системы в управлении», «Заочный факультет». Для иностранных и иногородних студентов открыто общежитие на 1300 мест.

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Омский институт водного транспорта является филиалом Сибирского госуниверситета водного транспорта. Вуз готовит специалистов по таким направлениям, как «Экономика», «Электроэнергетика и электротехника», «Судовождение», «Управление водным транспортом», «Информационные системы и технологии» и др. Институт выдает дипломы государственного образца, располагает бюджетными местами.

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Также в столице региона ежегодно набирает десятки студентов Омский государственный университет путей сообщения.

Юридические вузы

Сибирский юридический университет — частное высшее учебное заведение, которое входит в список ведущих вузов страны. Все направления обучения соответствуют федеральным стандартам. Поступление сюда является весьма престижным делом. Студентов готовят в сфере гражданского и административного права, уголовного права, уголовного процесса и пр. Помимо профильного обучения, у поступивших есть возможность изучать смежные дисциплины: бухгалтерию, аудит, менеджмент, экономику и госуправление и многое другое. Формы обучения — очная, заочная и очно-заочная. При институте работает юридическая клиника, в которой студенты еще в период учебы могут окунуться в мир юридической практики.

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Высшее образование в сфере юриспруденции можно также получить, поступив в филиал Международного института экономики и права в Омске.  Вуз имеет бессрочную лицензию государственного образца и практикует дистанционное обучение. Возможно как обучение в бакалавриате, так и в рамках второго высшего образования.

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Многие юноши уже знают, куда будут поступать после 11 класса — в Омскую академию МВД России, чтобы посвятить жизнь служению в правоохранительных органах России. Омская академия создана на базе Омской высшей школы милиции и является учреждением, имеющим высокое качество обучения, образцом профессионализма. Академия обучает по нескольким профилям подготовки: оперативно-разыскная работа, уголовно-правовая деятельность, деятельность участкового уполномоченного и пр. Формы обучения — очная и заочная.

Военные вузы

В Омске еще в годы Великой Отечественной войны заработало танковое училище для подготовки офицеров-танкистов. Его базой стало пехотное училище, эвакуированное из Беларуси в 1943 году. С 2013 года высшее учебное заведение имеет нынешнее название — Омский автобронетанковый инженерный институт. Теперь здесь готовят профессиональных инженеров (высшее образование) и техников (среднее образование). Вуз подведомственен Министерству обороны РФ.

Выпускники получают диплом по следующим специальностям: танкотехническое обеспечение войск и ВДВ, эксплуатация и ремонт бронетанковой техники, автотехническое обеспечение войск и ВДВ. Инженеры учатся 5 лет, техники — 2 года и 10 месяцев. 

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Куда еще поступить, чтобы получить военное образование в Омске?  При ОмГТУ действует Институт военно-технического образования. Сюда поступают те, кто хочет стать профессиональным военнослужащим, имеющим техническую специализацию. Эксплуатация и ремонт автомобильной и бронетанковой техники, применение радиоэлектронной связи, эксплуатация ракетных комплексов наземного базирования — вот лишь несколько получаемых в вузе специальностей.

Выпускникам института присваивается звание «Лейтенант ВС РФ». Кроме того, во всех крупных вузах Омска имеются военные кафедры, где поступившие получают азы военного образования (ОмГТУ, СибАДИ, ОмГМУ, ОмГПУ и многие другие).

Педагогические вузы

Главная кузница кадров для сферы образования всего Сибирского региона — это, безусловно, Омский государственный педагогический университет. Поступить сюда мечтают сотни юношей и девушек.  

История этого учебного заведения, имеющего свои славные традиции, насчитывает уже почти 90 лет. Не счесть числа выпускников, которые вышли из стен этой альма-матер, большинство из них посвятили себя благородной миссии — обучению юных умов, обогащению их знаниями и умениями.

Каждый поступающий найдет в этом вузе специальность по душе. Обучение ведется по ряду направлений. Набор осуществляется на 10 факультетов: «Естественно-научное образование», «Иностранные языки», «Психология и педагогика», «История, философия и право», «Математика, информатика, физика и технологии», «Филология», «Искусство», «Экономика, менеджмент, сервис и туризм», «Начальное, дошкольное и специальное образование», «Институт дополнительного образования». 

Поступить можно на любую из форм обучения: очную, заочную, очно-заочную и даже экстернат. Педагоги в университете — это квалифицированные специалисты с большим стажем, вырастившие не одно поколение учителей и наставников. Ежегодно из стен вуза выходят около двух тысяч специалистов. Для тех, кто хочет продолжать обучение и заниматься наукой, набор ведет магистратура, аспирантура, докторантура.

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Омская гуманитарная академия — еще один вуз, куда могут поступить будущие педагоги. Учебное заведение является частным, но имеет государственную лицензию и выдает дипломы государственного образца. Студентам предлагается три формы обучения — очная, заочная и очно-заочная. Будущие педагоги учатся на кафедре педагогики, психологии и социальной работы.     

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Педагогическое образование также все желающие могут получить, поступив в ОмГУ. Здесь готовят специалистов по двум профилям подготовки — история и обществознание, а также физическая культура.

Вузы в области физической культуры и спорта

Куда поступить в Омске после 11 класса тем ребятам, которые видят свое профессиональное будущее в спорте, активном образе жизни? Конечно же, в крупнейший физкультурный вуз региона — Сибирский государственный университет физической культуры и спорта (СибГУФК). О уровне этого вуза и о качестве его образования говорят именно его прославленные выпускники. Омский физкультурный в свое время окончили знаменитый борец, олимпийский чемпион, а ныне политик и общественный деятель Александр Карелин, гимнастка Ирина Чащина, биатлонист Владимир Барнашов, боксер Алексей Тищенко и многие другие.

С момента своего основания в 1950 году и до 1994 года вуз носил название «Омский государственный институт физической культуры». Затем был переименован в СибГУФК. На базе вуза открыты пять факультетов: спортивный, физкультурный, научно-педагогический, факультеты заочного обучения и дополнительного образования.

Университет предлагает очную и заочную формы обучения. Средний проходной балл по ЕГЭ — 59. Наличие бюджетных и платных мест для учащихся.

Сельскохозяйственные вузы

Действующий в регионе государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина готовит кадры не только для агропромышленного комплекса, но для смежных отраслей — лесного хозяйства, экологии, геодезии, а также выпускает управленцев, экономистов, технологов в данных сферах.

Омский аграрный университет включает в свой состав три института, восемь факультетов, а также один техникум. Заведение считается одним из старейших вузов Омска — ему уже более 100 лет. Вуз по праву считается одним из лучших не только в Сибирском регионе, но и в России.

В учебном заведении около 10 факультетов, среди которых: ветеринарный, агрохимический, агротехнологический, экономический, зоотехнический и другие. 

Доступны все формы обучения — очная, заочная и очно-заочная. Есть все условия для занятия научной деятельностью: после бакалавриата можно поступить в магистратуру и аспирантуру. На базе университета имеется свое подсобное хозяйство, свои биолаборатории, площадка для инноваций и научных экспериментов.

В вуз поступает много иностранных студентов. Для них функционирует общежитие со всеми удобствами. 

Театральные вузы

Экономисты, педагоги и юристы – это хорошо, но куда поступить творческим натурам, желающим связать свою профессию с искусством – музыкой, актерским мастерством, телевидением? В Омске, к сожалению, нет консерватории, театрального института или эстрадно-циркового вуза. Но это не значит, что творческим ребятам некуда поступать. Их ждут в ОмГУ! Здесь студенты получают образование по ряду направлений: актерское мастерство, вокал, народное пение, хореография, эстрада, режиссура кино и телевидения, театрализованных представлений и праздников. Для студентов предусмотрена только очная форма обучения. Открыты платные отделения.

Информационные (IT) вузы

Сегодня программисты и прочие специалисты в IT-сфере настолько востребованы в самых разных отраслях, что во многих вузах открыты факультеты или отделения по подготовке профессионалов в сфере высоких технологий и инноваций.

Так, ОмГУ готовит специалистов по таким направлениям, как «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность», «Компьютерная безопасность», «Прикладная информатика», «Прикладные математика и физика».   

Также дипломированных айтишников выпускает частный вуз - Сибирский институт бизнеса и информационных технологий.

Лингвистические вузы

Куда поступить, чтобы изучать филологические науки? Юные омичи, которые тяготеют к языкознанию, поступают в ОмГУ, где ведется обучение по таким специальностям, как «Лингвистика», «Журналистика», «Филология», «Библиотечно-информационная деятельность», «Реклама и связь с общественностью».     

#Вуз#Обучение#Выпускники#Образование#Общество
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