Врач Зубова рассказала, как вовремя обнаружить рак почек

Признаки рака почек могут оставаться незаметными долгое время, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «Газету.Ru». Их можно спутать с общим недомоганием: усталость, боль в пояснице и повышение температуры тела. Однако усиление боли в спине, кровь в моче, хроническая усталость и резкая потеря веса являются более серьезными признаками заболевания, которые требуют немедленной медицинской помощи.