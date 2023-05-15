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Врач Зубова рассказала, как вовремя обнаружить рак почек

15 мая 2023, 16:15
Рак почек - это опасное заболевание, проявляющееся на третьей-четвертой стадии. О том, как вовремя распознать его, рассказала врач-хирург Нина Зубова.

Признаки рака почек могут оставаться незаметными долгое время, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «Газету.Ru». Их можно спутать с общим недомоганием: усталость, боль в пояснице и повышение температуры тела. Однако усиление боли в спине, кровь в моче, хроническая усталость и резкая потеря веса являются более серьезными признаками заболевания, которые требуют немедленной медицинской помощи.

Существует возможность предотвратить или выявить рак почек на ранней стадии. Важно проходить регулярные медицинские осмотры, делать ультразвуковые исследования органов брюшной полости, КТ-сканирование, цитологические исследования мочи.

Жизнь без курения, контроль давления, здоровый образ жизни и правильное питание помогут снизить риск развития рака почек. Также нужно знать свою наследственность и при наличии предрасположенности регулярно проходить медицинские обследования и анализы для выявления возможных злокачественных образований.

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