Врач рассказал, почему опасно использовать йод

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Он отметил, что большинство россиян имеют дефицит йода, пишет Общественная служба новостей. Йодированная соль является хорошим источником этого микроэлемента, однако избыток йода может вызвать негативные последствия. Его слишком большое количество может привести к образованию узлов и развитию тиреотоксикоза.
Рекомендуется использовать более безопасный антисептик – хлоргексидин вместо йода. Также Иванов отметил, что добавление йодированной соли в пищу должно происходить после готовки, поскольку йод выветривается при нагревании.