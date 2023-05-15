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Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

Врач рассказал, почему опасно использовать йод

15 мая 2023, 16:22
Врач-эндокринолог Владимир Иванов предупредил о опасности использования йода в качестве антисептика.

Он отметил, что большинство россиян имеют дефицит йода, пишет Общественная служба новостей. Йодированная соль является хорошим источником этого микроэлемента, однако избыток йода может вызвать негативные последствия. Его слишком большое количество может привести к образованию узлов и развитию тиреотоксикоза.

Рекомендуется использовать более безопасный антисептик – хлоргексидин вместо йода. Также Иванов отметил, что добавление йодированной соли в пищу должно происходить после готовки, поскольку йод выветривается при нагревании.

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