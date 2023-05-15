Врач рассказал, почему опасно использовать йод

Он отметил, что большинство россиян имеют дефицит йода, пишет Общественная служба новостей. Йодированная соль является хорошим источником этого микроэлемента, однако избыток йода может вызвать негативные последствия. Его слишком большое количество может привести к образованию узлов и развитию тиреотоксикоза.