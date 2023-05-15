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Врач предупредил об опасном влиянии стресса на желудок и кишечник

15 мая 2023, 20:06
Длительный стресс разрушает слизистые оболочки кишечника и желудка, поэтому может привести к серьезным заболеваниям ЖКТ - таким, как гастрит, дуоденит и геморрой. Такое мнение высказал гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов.

В интервью Pravda.Ru он рассказал, что во время стресса кровь отходит от органов пищеварения в мышцы и нервную систему. Это замедляет процессы в ЖКТ - пища больше стоит, чем движется и усваивается, что может привести к разрушению слизистых оболочек желудка и кишечника.

Харлов в этом случае порекомендовал не употреблять продукты, которые трудно перевариваются. Он также предупредил об опасности развития язвенной болезни, специфического язвенного колита, болезни Крона и даже рака кишечника на почве стресса.

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