Врач предупредил об опасном влиянии стресса на желудок и кишечник

В интервью Pravda.Ru он рассказал, что во время стресса кровь отходит от органов пищеварения в мышцы и нервную систему. Это замедляет процессы в ЖКТ - пища больше стоит, чем движется и усваивается, что может привести к разрушению слизистых оболочек желудка и кишечника.