Врач предупредил об опасном влиянии стресса на желудок и кишечник

Posted Сегодня, 20:06
Published Сегодня, 20:06
Modified Сегодня, 20:09
Updated Сегодня, 20:09
В интервью Pravda.Ru он рассказал, что во время стресса кровь отходит от органов пищеварения в мышцы и нервную систему. Это замедляет процессы в ЖКТ - пища больше стоит, чем движется и усваивается, что может привести к разрушению слизистых оболочек желудка и кишечника.
Харлов в этом случае порекомендовал не употреблять продукты, которые трудно перевариваются. Он также предупредил об опасности развития язвенной болезни, специфического язвенного колита, болезни Крона и даже рака кишечника на почве стресса.