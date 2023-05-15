Врач-невролог: Иногда головная боль может быть симптомом серьезных заболеваний

В беседе с "Вечерней Москвой" доктор отметил, что при онкологии боль особенно опасна, так как симптомы могут постепенно нарастать, и человек не всегда обращает на них внимание сразу. Он также отметил, что обезболивающие препараты могут стать менее эффективными по мере развития заболевания.