Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Врач-невролог: Иногда головная боль может быть симптомом серьезных заболеваний

15 мая 2023, 08:07
Врач-невролог и остеопат Александр Евдокимов рассказал, что головные боли обычно связаны со стрессом или мигренью, но иногда они могут быть симптомом сопутствующих заболеваний, включая рак.

В беседе с "Вечерней Москвой" доктор отметил, что при онкологии боль особенно опасна, так как симптомы могут постепенно нарастать, и человек не всегда обращает на них внимание сразу. Он также отметил, что обезболивающие препараты могут стать менее эффективными по мере развития заболевания.

Доктор подчеркнул, что помочь, когда появляются явные симптомы, обычно уже трудно. Он также указал, что головные боли могут быть вызваны напряжением мышц шеи, механическим воздействием при травме или падении, а также могут быть связаны с эндокринологическими нарушениями или проблемами желудочно-кишечного тракта, пишет Pravda.Ru

Подпишитесь
В Омске полуразрушенное здание бывшего кинотеатра «Сатурн» обнесли забором
Сегодня, 06:18
Дороже, чем в Москве. Омск лидирует по росту цен на вторичное жилье в России
Сегодня, 02:40
«Впереди много работы». Динар Курманов стал министром транспорта Омской области
Сегодня, 04:36
Бывший инспектор омского УФСИН пойдет под суд за халатность при исполнении службы
Сегодня, 06:39
Илья Фридман присоединил к одной из своих компаний фирму сына
Сегодня, 05:12
На озере Ик в Крутинском районе заработал высокоскоростной мобильный интернет
Сегодня, 07:04