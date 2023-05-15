Врач-невролог: Иногда головная боль может быть симптомом серьезных заболеваний

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В беседе с "Вечерней Москвой" доктор отметил, что при онкологии боль особенно опасна, так как симптомы могут постепенно нарастать, и человек не всегда обращает на них внимание сразу. Он также отметил, что обезболивающие препараты могут стать менее эффективными по мере развития заболевания.
Доктор подчеркнул, что помочь, когда появляются явные симптомы, обычно уже трудно. Он также указал, что головные боли могут быть вызваны напряжением мышц шеи, механическим воздействием при травме или падении, а также могут быть связаны с эндокринологическими нарушениями или проблемами желудочно-кишечного тракта, пишет Pravda.Ru