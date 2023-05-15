Врач назвала кишечник основным органом иммунитетя

По мнению терапевта, человеку при нарушении правильной диеты следует принимать пробиотики и ферменты для поддержания микробиоты кишечника и восстановления его функций. При наличии проблем в кишечнике рекомендуется сразу обращаться к врачу для получения рекомендаций по восстановлению микрофлоры.