Врач назвала кишечник основным органом иммунитетя

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
В интервью Pravda.Ru она назвала слизистые кишечника основным иммунным органом человека. Врач добавила, что желудочно-кишечный тракт составляет 80% иммунитета.
По мнению терапевта, человеку при нарушении правильной диеты следует принимать пробиотики и ферменты для поддержания микробиоты кишечника и восстановления его функций. При наличии проблем в кишечнике рекомендуется сразу обращаться к врачу для получения рекомендаций по восстановлению микрофлоры.