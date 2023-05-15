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Врач назвала кишечник основным органом иммунитетя

15 мая 2023, 19:23
Мнение, что иммунитет нужно восстанавливать через оздоровление кишечника, подтвердила врач-терапевт и директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа.

В интервью Pravda.Ru она назвала слизистые кишечника основным иммунным органом человека. Врач добавила, что желудочно-кишечный тракт составляет 80% иммунитета.

По мнению терапевта, человеку при нарушении правильной диеты следует принимать пробиотики и ферменты для поддержания микробиоты кишечника и восстановления его функций. При наличии проблем в кишечнике рекомендуется сразу обращаться к врачу для получения рекомендаций по восстановлению микрофлоры. 

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