«Впереди много работы». Динар Курманов стал министром транспорта Омской области

За работу муниципального предприятия Курманов отвечает с 2018 года, отметил Хоценко. По его мнению, 37-летний выходец из Тобольска отлично понимает проблемы, которые есть в его профессиональной области, и имеет соответствующий опыт работы, чтобы выполнять обязанности главы ведомства.