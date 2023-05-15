«Впереди много работы». Динар Курманов стал министром транспорта Омской области

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
Врио губернатора Виталий Хоценко рассказал о назначении в своем телеграм-канале. Директор «Управления дорожного хозяйства Омской области» Динар Курманов стал министром транспорта и дорожного хозяйства в регионе.
За работу муниципального предприятия Курманов отвечает с 2018 года, отметил Хоценко. По его мнению, 37-летний выходец из Тобольска отлично понимает проблемы, которые есть в его профессиональной области, и имеет соответствующий опыт работы, чтобы выполнять обязанности главы ведомства.
«Уверен, что он справится с задачами, которые стоят перед министерством сегодня. Впереди много работы по восстановлению и развитию дорожной инфраструктуры в регионе», — написал врио губернатора в своих соцсетях.
Отметим, что уже в начале мая Курманов участвовал в рабочей встрече с Хоценко. Вместе с руководителем Росавтодора Романом Новиковым они обсуждали развитие нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе.
Напомним, что Антон Заев ушел с поста главы профильного министерства еще в феврале этого года, когда регионом руководил Александр Бурков. О его новом месте работы не сообщалось.