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«Впереди много работы». Динар Курманов стал министром транспорта Омской области

15 мая 2023, 04:36
Фото: Город55
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Динар Курманов возглавил министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области

Он является депутатом Заксобрания Омской области.

Врио губернатора Виталий Хоценко рассказал о назначении в своем телеграм-канале. Директор «Управления дорожного хозяйства Омской области» Динар Курманов стал министром транспорта и дорожного хозяйства в регионе.

За работу муниципального предприятия Курманов отвечает с 2018 года, отметил Хоценко. По его мнению, 37-летний выходец из Тобольска отлично понимает проблемы, которые есть в его профессиональной области, и имеет соответствующий опыт работы, чтобы выполнять обязанности главы ведомства.

«Уверен, что он справится с задачами, которые стоят перед министерством сегодня. Впереди много работы по восстановлению и развитию дорожной инфраструктуры в регионе», — написал врио губернатора в своих соцсетях.

Отметим, что уже в начале мая Курманов участвовал в рабочей встрече с Хоценко. Вместе с руководителем Росавтодора Романом Новиковым они обсуждали развитие нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе.

Напомним, что Антон Заев ушел с поста главы профильного министерства еще в феврале этого года, когда регионом руководил Александр Бурков. О его новом месте работы не сообщалось.

Ушел в отставку министр транспорта Омской области Антон Заев
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