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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

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В центре Омска в вечерний час пик маршрутка въехала в автобус

15 мая 2023, 12:03
Фото: 1MI
ДТП произошло на улице Фрунзе
По предварительным данным, пострадавших нет.

Сегодня, 15 мая, около 17:20 возле метромоста маршрутка №503 врезалась в пассажирский автобус №78. Оба транспортных средства направлялись в сторону Левого берега. ДТП произошло на улице Фрунзе напротив торгового комплекса «Миллениум».

По предварительным данным, пострадавших нет. В Госавтоинспекции Омской области на момент публикации информации по аварии нет.

На прошлой неделе произошло смертельное ДТП под Омском рядом с поселком Чернолученский. Легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в автобус. В результате ДТП, пассажирка иномарки скончалась на месте происшествия.

Смертельное ДТП. Под Омском легковушка вылетела на встречку и врезалась в автобус
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#Евгений Игишев#ДТП#Авария#Метромост#Госавтоинспекция#Происшествия#Омск
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