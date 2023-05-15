В центре Омска в вечерний час пик маршрутка въехала в автобус

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Сегодня, 15 мая, около 17:20 возле метромоста маршрутка №503 врезалась в пассажирский автобус №78. Оба транспортных средства направлялись в сторону Левого берега. ДТП произошло на улице Фрунзе напротив торгового комплекса «Миллениум».
По предварительным данным, пострадавших нет. В Госавтоинспекции Омской области на момент публикации информации по аварии нет.
На прошлой неделе произошло смертельное ДТП под Омском рядом с поселком Чернолученский. Легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в автобус. В результате ДТП, пассажирка иномарки скончалась на месте происшествия.