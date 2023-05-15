Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:20

Published Сегодня, 19:20

Modified Сегодня, 19:22

Updated Сегодня, 19:22

В США арестовали двух россиян по обвинению в нарушении экспорта авиадеталей

15 мая 2023, 19:20
Россиянин Олег Пацуля и его деловой партнер были арестованы в США по обвинению в нарушении экспортного контроля и отмывании денег.

Об этом пишет RTVI со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно версии следствия, они причастны к поставкам запчастей российским авиакомпаниям в обход санкций. В августе 2022 года Пацуля отправил компании «Россия» предложение организовать поставку запчастей и электроники для самолетов через сеть компаний в Флориде, Турции и России. Россияне начали разрабатывать схему поставки авиадеталей в Россию уже в мае 2022 года, при помощи которой санкционированные авиакомпании могли получить запчасти для самолетов, включая тормозные системы для Boeing 737.

Подпишитесь
«Догма», «Брусника» и «Эталон». Что появится в Омске с приходом новых застройщиков
Сегодня, 09:35
Дороже, чем в Москве. Омск лидирует по росту цен на вторичное жилье в России
Сегодня, 02:40
«Впереди много работы». Динар Курманов стал министром транспорта Омской области
Сегодня, 04:36
В Омске полуразрушенное здание бывшего кинотеатра «Сатурн» обнесли забором
Сегодня, 06:18
Проект строительства Красногорского гидроузла в Омской области не прошел экспертизу
Сегодня, 10:30
Смертельная инфекция. В двух районах Омской области ввели карантин по бешенству
Сегодня, 10:41