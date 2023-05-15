В США арестовали двух россиян по обвинению в нарушении экспорта авиадеталей

Согласно версии следствия, они причастны к поставкам запчастей российским авиакомпаниям в обход санкций. В августе 2022 года Пацуля отправил компании «Россия» предложение организовать поставку запчастей и электроники для самолетов через сеть компаний в Флориде, Турции и России. Россияне начали разрабатывать схему поставки авиадеталей в Россию уже в мае 2022 года, при помощи которой санкционированные авиакомпании могли получить запчасти для самолетов, включая тормозные системы для Boeing 737.