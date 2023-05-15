В Сибири обнаружили новый вид клещей, переносящих чуму и туляремию

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Российские ученые из Тюменского медуниверситета (ТМУ) сообщили об открытии и описании трех видов клещей, которые переносят опасные болезни. Об этом сообщают «Новые известия».
Исследования показали, что один из новых видов клещей может переносить бартонеллез, другой одновременно может переносить, в том числе, клещевой энцефалит, боррелиоз, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, туляремию и чуму. Третьи могут стать источником лихорадки Западного Нила.
Результаты исследования были опубликованы в издании Persian Journal of Acarology. Насколько широко распространен ареал обитания клещей нового вида, пока не уточняется.
Тем временем в Омской области по состоянию на 10 мая клещи укусили 625 человек, в том числе 217 детей.