В Сибири обнаружили новый вид клещей, переносящих чуму и туляремию

Исследования показали, что один из новых видов клещей может переносить бартонеллез, другой одновременно может переносить, в том числе, клещевой энцефалит, боррелиоз, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, туляремию и чуму. Третьи могут стать источником лихорадки Западного Нила.