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В Сибири обнаружили новый вид клещей, переносящих чуму и туляремию

15 мая 2023, 09:04
Фото: 1MI
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Клещи обнаружены в Бурятии и Туве.

Российские ученые из Тюменского медуниверситета (ТМУ) сообщили об открытии и описании трех видов клещей, которые переносят опасные болезни. Об этом сообщают «Новые известия».

Исследования показали, что один из новых видов клещей может переносить бартонеллез, другой одновременно может переносить, в том числе, клещевой энцефалит, боррелиоз, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, туляремию и чуму. Третьи могут стать источником лихорадки Западного Нила.

Результаты исследования были опубликованы в издании Persian Journal of Acarology. Насколько широко распространен ареал обитания клещей нового вида, пока не уточняется.

Тем временем в Омской области по состоянию на 10 мая клещи укусили 625 человек, в том числе 217 детей.

Фото: Город55
Опасных инфекций не зарегистрировали. В Омской области клещи укусили уже 625 человек
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#Ольга Акамова#Клещи#Укус клеща#Болезни#Энцефалит#Чума#Туляремия#Общество#Новости#Омская область
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