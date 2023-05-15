Аналитики проанализировали потребительский рынок цен в апреле 2023 года. Так, по данным Омскстата, в прошлом месяце произошел рост на 0,2% в сравнении с мартом. Вместе с тем стоимость продовольственных и непродовольственных товаров стала меньше в среднем на 0,3%.