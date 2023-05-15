Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Аналитики проанализировали потребительский рынок цен в апреле 2023 года. Так, по данным Омскстата, в прошлом месяце произошел рост на 0,2% в сравнении с мартом. Вместе с тем стоимость продовольственных и непродовольственных товаров стала меньше в среднем на 0,3%.
В числе подешевевших продуктов оказались помидоры (- 16,4%), апельсины (- 11,4%), натуральный кофе (- 10,9%), свежие огурцы (- 8,2%) и маргарин (- 7,0%) и мороженые креветки (- 6,9%).
Снизилась стоимость пшеничной муки, охлажденной и мороженой рыбы, глазированных шоколадом конфет, овсяных хлопьев, перловки и сгущенного молока. Эти продукты стали дешевле на 3,8 — 5,2%.
При этом поднялись цены на овощи, в том числе на капусту (+ 10%), морковь (+ 8,7%), репчатый лук (+ 5,9%), свеклу (+ 13,5%) и свежую зелень (+ 14%). Кроме того, подорожали фрукты — груши (+ 14,6%), бананы (+ 7%), лимоны (+ 9,1%) и яблоки (+3,4%). Детские творожки, растворимый кофе, какао, вареная колбаса, оливковое масло и минеральная вода также стали дороже. Повышение цен случилось на 2,9 — 4,2%.
В то же время доступнее оказались электротовары (снижение стоимости на 0,4 — 7,6%, свежесрезанные цветы (- 4,2%), парфюмерия, косметические средства (- 2,3%) и спортивные товары (- 2,1%). Стоимость поддержанных легковых авто и меховых изделий также снизилась на 3,3%.
Что касается сферы услуг, то здесь в среднем цены стали выше на 1,3%. Дороже стали путевки в Турцию на целых 27,8%, но вместе с тем доступнее оказался отдых в ОАЭ и отдельных странах Юго-Восточной Азии (падение цен на 15,1% и 10,2% соответственно).
Повысилась в Омской области стоимость билетов на железнодорожный транспорт. Максимальный рост цен составил 23,6%. Однако подорожали не только ж/д билеты, но и авиа. Поездка в салоне экономкласса стоит теперь на 14,9% больше.
Ранее Город55 писал о повышении цен на вторичное жилье в Омске. Здесь стоимость уже не новых квартир оказалась выше, чем в других крупных городах России.