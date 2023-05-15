Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Изображение материала

В Омской области сбили 8-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

15 мая 2023, 10:12
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Ребенку потребовалась помощь врачей.

Сегодня, 15 мая, около 13:00 в Исилькуле произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области.

Предварительно установлено, что 41-летняя женщина ехала за рулем Honda по улице Первомайская. В районе дома №7 она сбила ребенка, который ехал через проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

В результате ДТП 8-летнему велосипедисту понадобилась помощь врачей. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Омичей готовят к сезону «самокатов». Вступили в силу поправки в ПДД
Узнать подробнее
Водитель сбил школьника на велосипеде в самом сердце Омска
Узнать подробнее
#Велосипед#ДТП#Исилькульский район#Госавтоинспекция#Происшествия#Омская область#Евгений Игишев
Подпишитесь
«Догма», «Брусника» и «Эталон». Что появится в Омске с приходом новых застройщиков
Сегодня, 09:35
Дороже, чем в Москве. Омск лидирует по росту цен на вторичное жилье в России
Сегодня, 02:40
«Впереди много работы». Динар Курманов стал министром транспорта Омской области
Сегодня, 04:36
В Омске полуразрушенное здание бывшего кинотеатра «Сатурн» обнесли забором
Сегодня, 06:18
Проект строительства Красногорского гидроузла в Омской области не прошел экспертизу
Сегодня, 10:30
Смертельная инфекция. В двух районах Омской области ввели карантин по бешенству
Сегодня, 10:41