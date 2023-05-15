В Омской области сбили 8-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
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Сегодня, 15 мая, около 13:00 в Исилькуле произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области.
Предварительно установлено, что 41-летняя женщина ехала за рулем Honda по улице Первомайская. В районе дома №7 она сбила ребенка, который ехал через проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.
В результате ДТП 8-летнему велосипедисту понадобилась помощь врачей. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.