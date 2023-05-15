В Омской области клещи с начала года покусали почти 900 человек, треть из них — дети

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Омский Роспотребнадзор сообщил, что с начала года в медорганизации обратились уже 897 человек, пострадавших от укусов клещей. Из них 314 — это дети, что соответствует среднемноголетним значениям.
Специалисты исследовали 98,3% снятых с людей клещей. 5,3% оказались заражены боррелиями, 2% — вирусом моноцитарного эрлихиоза человека, 1,3% — возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека и 0,5% — вирусом клещевого энцефалита,
В ведомстве уточнили, что в 2023 году в Омской области прививки против клещевого энцефалита сделали более 47 тысяч человек.
Ранее Город55 писал об обнаружении новых видов клещей, которые переносят чуму и туляремию. Насколько широко распространен ареал обитания клещей нового вида, пока не сообщается.