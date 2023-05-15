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В Омской области клещи с начала года покусали почти 900 человек, треть из них — дети

15 мая 2023, 10:04
Фото: Город55
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Пока что в регионе не зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний.

Омский Роспотребнадзор сообщил, что с начала года в медорганизации обратились уже 897 человек, пострадавших от укусов клещей. Из них 314 — это дети, что соответствует среднемноголетним значениям.

Специалисты исследовали 98,3% снятых с людей клещей. 5,3% оказались заражены боррелиями, 2% — вирусом моноцитарного эрлихиоза человека, 1,3% — возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека и 0,5% — вирусом клещевого энцефалита,

В ведомстве уточнили, что в 2023 году в Омской области прививки против клещевого энцефалита сделали более 47 тысяч человек.

Ранее Город55 писал об обнаружении новых видов клещей, которые переносят чуму и туляремию. Насколько широко распространен ареал обитания клещей нового вида, пока не сообщается.

В Сибири обнаружили новый вид клещей, переносящих чуму и туляремию
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#Юлия Истомина#Клещи#Клещевой энцефалит#Укус клеща#Болезнь#Роспотребнадзор#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск
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