В Омске вандалы опрокинули и разбили остановку

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Минувшей ночью, 15 мая, вандалы опрокинули и разбили остановку «Такоспарк» на Левобережье. Информация о происшествии появилась в городских пабликах в социальных сетях.
В администрации Омска рассказали, что павильон уже отремонтировали.
«Минувшей ночью неизвестные лица разбили стекла и опрокинули конструкцию павильона. Сегодня утром остановочный павильон был оперативно отремонтирован и закреплен службами благоустройства Кировского округа. Призываем всех омичей не ломать элементы городской инфраструктуры», — сообщили в мэрии.
На прошлой неделе, омичи рассказали о поломанных скамейках в скейт-парке на улице Бударина в центре города. Представители БУ Омска «Спортивный город», отвечающие за спортивный объект, написали заявление в полицию.