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В Омске вандалы опрокинули и разбили остановку

15 мая 2023, 12:27
Павильон уже отремонтировали
Неизвестные повредили остановку «Таксопарк»

Минувшей ночью, 15 мая, вандалы опрокинули и разбили остановку «Такоспарк» на Левобережье. Информация о происшествии появилась в городских пабликах в социальных сетях.

В администрации Омска рассказали, что павильон уже отремонтировали.

«Минувшей ночью неизвестные лица разбили стекла и опрокинули конструкцию павильона. Сегодня утром остановочный павильон был оперативно отремонтирован и закреплен службами благоустройства Кировского округа. Призываем всех омичей не ломать элементы городской инфраструктуры», — сообщили в мэрии.

На прошлой неделе, омичи рассказали о поломанных скамейках в скейт-парке на улице Бударина в центре города. Представители БУ Омска «Спортивный город», отвечающие за спортивный объект, написали заявление в полицию.

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#Евгений Игишев#Вандал#Остановка#Мэрия#Транспорт#Происшествия#Общество#Омск
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