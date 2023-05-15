В Омске полуразрушенное здание бывшего кинотеатра «Сатурн» обнесли забором

Полуразрушенное здание и участок под ним в конце декабря прошлого года приобрело общество с ограниченное ответственностью «Волгоградская», учредителем которого с сентября 2021 года является Ольга Мосунова. Объект с земельным участком достался Мосуновой за 34 млн рублей. По условиям, здание разрешается использовать под развлекательные мероприятия, общественное питание или выставочную деятельность.