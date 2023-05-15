В Омске полуразрушенное здание бывшего кинотеатра «Сатурн» обнесли забором

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:20
Город55 заметил, что здание бывшего кинотеатра «Сатурн» в Амурском поселке теперь окружает забор. По всей вероятности здание 1969 года постройки готовят к сносу, так как ранее новые собственники заявляли, что на месте «Сатурна» появится новый досуговый центр.
Полуразрушенное здание и участок под ним в конце декабря прошлого года приобрело общество с ограниченное ответственностью «Волгоградская», учредителем которого с сентября 2021 года является Ольга Мосунова. Объект с земельным участком достался Мосуновой за 34 млн рублей. По условиям, здание разрешается использовать под развлекательные мероприятия, общественное питание или выставочную деятельность.
Отметим, что ООО «Волгоградская» специализируется на строительстве жилых и нежилых домов. В дополнительных видах деятельности также указаны «разборка и снос зданий», «подготовка строительной площадки», «разработка строительных проектов».
Ранее для «Сатурна» пытались найти инвесторов с договором на 30 лет. Однако полуразрушенное здание не заинтересовало инвесторов, и после этого его и выставили на продажу.