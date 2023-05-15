В Омске отказались аннулировать отсрочку от мобилизации для 12 предприятий

Судебная коллегия по административным делам Омского областного суда не нашла оснований для отмены судебного акта. Прокуратуре вновь отказали в удовлетворении иска, а работникам предприятий оставили действующую отсрочку. Какие именно это были предприятия, в суде не отметили.