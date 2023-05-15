В Омске отказались аннулировать отсрочку от мобилизации для 12 предприятий

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В Омском областном суде поделились результатами рассмотрения иска прокуратуры к призывной комиссии. Надзорное ведомство пыталось обжаловать решение об отсрочке от призыва на военную службу в рамках мобилизации для сотрудников 12 омских предприятий.
Сообщается, что прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что сотрудникам этих компаний неправомерно предоставлена отсрочка. Ранее вынес Центральный районный суд подтвердил законность отсрочки, и прокуратура попыталась обжаловать акт в высшей инстанции.
«Прокуратура полагала, что предоставление отсрочки не соответствует положениям действующего законодательства, поскольку организации не принимали участие в гособоронзаказе», — отметили в областном суде.
Судебная коллегия по административным делам Омского областного суда не нашла оснований для отмены судебного акта. Прокуратуре вновь отказали в удовлетворении иска, а работникам предприятий оставили действующую отсрочку. Какие именно это были предприятия, в суде не отметили.
Это не первый раз, когда сотрудников омских предприятий пытаются лишить отсрочки от мобилизации.
Подробнее о том, кто имеет отсрочку от частичной мобилизации, можно узнать в материале ниже.