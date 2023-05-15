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В Омске отказались аннулировать отсрочку от мобилизации для 12 предприятий

15 мая 2023, 05:13
Фото: 1MI
иллюстрация
Прокуратура пыталась оспорить решение призывной комиссии, но суд не нашел для этого оснований.

В Омском областном суде поделились результатами рассмотрения иска прокуратуры к призывной комиссии. Надзорное ведомство пыталось обжаловать решение об отсрочке от призыва на военную службу в рамках мобилизации для сотрудников 12 омских предприятий.

Сообщается, что прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что сотрудникам этих компаний неправомерно предоставлена отсрочка. Ранее вынес Центральный районный суд подтвердил законность отсрочки, и прокуратура попыталась обжаловать акт в высшей инстанции.

«Прокуратура полагала, что предоставление отсрочки не соответствует положениям действующего законодательства, поскольку организации не принимали участие в гособоронзаказе», — отметили в областном суде.

Судебная коллегия по административным делам Омского областного суда не нашла оснований для отмены судебного акта. Прокуратуре вновь отказали в удовлетворении иска, а работникам предприятий оставили действующую отсрочку. Какие именно это были предприятия, в суде не отметили.

Это не первый раз, когда сотрудников омских предприятий пытаются лишить отсрочки от мобилизации.

Подробнее о том, кто имеет отсрочку от частичной мобилизации, можно узнать в материале ниже.

Получат ли строители, аграрии и артисты в Омске бронь от частичной мобилизации
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#Ольга Акамова#Частичная мобилизация#Частичная мобилизация в России#Отсрочка#Военкомат#Призывная комиссия#Прокуратура#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск
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