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В Омске будут судить члена банды за похищения людей и вымогательства

15 мая 2023, 09:01
Фото: 1MI
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Четверых его сообщников отправили в колонию в январе 2021 года.

В Омске передали в суд дело в отношении 41-летнего местного жителя. Его обвиняют в разбое, похищении людей и вымогательстве, сообщили сегодня, 15 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следователи выяснили, что в январе 2019 года обвиняемый вместе с сообщниками на заправке на улице Химиков напали на троих знакомых, чтобы присвоить Mercedes-Benz СLK. Фигуранты избили приятелей и даже пригрозили пистолетом, который, как выяснилось, был зажигалкой в форме оружия.

Подозреваемые посадили пострадавших в свой автомобиль Toyota Land Cruiser и хотели увезти в гараж на улице Завертяева. Один из пострадавших мужчин выбрался, а двоих других на ночь заперли в погреб. Отпустили их только после того, как те написали расписки в передаче 4.3 млн рублей. Mercedes-Benz СLK обвиняемые похитили.

Оперативники задержали четырех злоумышленников, а пятый пустился в бега.

В январе 2021 года четырем фигурантам уголовного дела вынесли приговоры — от 5,5 до 7 лет колонии строго режима.

Пятого обвиняемого поймали в 2022 году. Уголовное дело в отношении него рассмотрит Центральный районный суд Омска.

В Омске осудят четверых омичей, похитивших приятелей ради автомобиля и 4.3 млн рублей
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#Евгений Игишев#Прокуратура#Похищение#Вымогательство#Уголовное дело#Суд#Происшествия#Омск#Омская область
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