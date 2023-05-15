В Омске будут судить члена банды за похищения людей и вымогательства

Подозреваемые посадили пострадавших в свой автомобиль Toyota Land Cruiser и хотели увезти в гараж на улице Завертяева. Один из пострадавших мужчин выбрался, а двоих других на ночь заперли в погреб. Отпустили их только после того, как те написали расписки в передаче 4.3 млн рублей. Mercedes-Benz СLK обвиняемые похитили.