В Омск прибыла делегация из Ставропольского края

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В Омск сегодня, 15 мая, приехала делегация из Ставропольского края. Подробнее о визите рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале
«Сегодня у нас работает делегация Ставропольского края во главе с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым. Много объектов посмотрели. Налаживаем сотрудничество в экономике, в сельском хозяйстве, благоустройстве территории», — сообщил Виталий Хоценко.
Отметим, что Владимиров и Хоценко работали в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа, а когда Владимиров стал губернатором Ставрополья, то позвал Хоценко к себе на должность министра энергетики, промышленности и связи края.