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В Омск прибыла делегация из Ставропольского края

15 мая 2023, 14:04
Фото: 1MI
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Возглавляет делегацию губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

В Омск сегодня, 15 мая, приехала делегация из Ставропольского края. Подробнее о визите рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале

«Сегодня у нас работает делегация Ставропольского края во главе с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым. Много объектов посмотрели. Налаживаем сотрудничество в экономике, в сельском хозяйстве, благоустройстве территории», — сообщил Виталий Хоценко.

Отметим, что Владимиров и Хоценко работали в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа, а когда Владимиров стал губернатором Ставрополья, то позвал Хоценко к себе на должность министра энергетики, промышленности и связи края.

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#Евгений Игишев#Политика#Ставрополье#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Делегация#Общество#Город#Омск#Омская область
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