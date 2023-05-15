Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
По сообщению издания, мероприятие собрало не только зрителей, приехавших, чтобы насладиться традиционными развлечениями и помочь благотворительной акции, но также гостей, которых сопровождали собаки-пастухи. Об этом сообщает сайт k1news.ru.
В этом году фестиваль посетили маленькие гости из двух детских домов: первомайского и волжского — организаторы мероприятия решили продолжить эту традицию. Дети участвовали в интерактивной программе, мастер-классе по росписи коров в компании профессионального художника, а также смогли пообщаться с пастухами и попробовать вкусный сырный суп.
В этом году на фестивале был установлен рекорд по количеству участников среди собак: свыше восьмидесяти мохнатых пастухов стали участниками мероприятия. Гости смогли оценить их мастерство в выпасе овец и трекинге, а также впервые на площадке была представлена дисциплина курсинга — собачьих бегов.
Но настоящим хитом мероприятия стала новая интерактивная программа «Пастушьи забавы» для маленьких гостей. Дети смогли посетить авторскую сыроварню, а также исторический музей, расширив свои знания об истории и традициях пастушеского дела.
Средства, которые собрали на фестивале от продажи сыра, направили на благотворительность. В этом году эти деньги внесли в лечение десятилетнего жителя Костромы Артема Михайловского.
По словам президента некоммерческого партнерства МОТ «Золотое кольцо» Марины Филимоновой, фестиваль расширяется и находит новых друзей. Она отметила, что сохранять традиции и передавать их подрастающему поколению очень приятно. Мероприятие позволило объединить вокруг одной цели: поддержки благотворительных инициатив, людей разных возрастов, имеющих различные интересы.
«Он стал настоящим символом солидарности и взаимопомощи в деревне Будихино. Надеемся, что этот дух будет продолжать жить и в следующих годах, принося радость и помощь тем, кто в ней нуждается», — сказала Филимонова.