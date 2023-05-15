В этом году фестиваль посетили маленькие гости из двух детских домов: первомайского и волжского — организаторы мероприятия решили продолжить эту традицию. Дети участвовали в интерактивной программе, мастер-классе по росписи коров в компании профессионального художника, а также смогли пообщаться с пастухами и попробовать вкусный сырный суп.