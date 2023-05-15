Утечка аммиака в СНТ "Строитель-2" в Миассе

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
По информации пресс-службы поисково-спасательной службы Челябинской области, утечка аммиака произошла в результате попытки владельцев участка разобрать несколько старых газовых баллонов. Сотрудники службы оперативно ликвидировали утечку, пишет ФедералПресс.
Очевидец, садовод на соседнем участке, заметил белое облако над территорией и почувствовал резкий приступ удушья. Аммиак оказался содержащимся в одном из баллонов, и его распространение привело к отравлению садоводов. В настоящее время решается вопрос об утилизации оставшихся баллонов с аммиаком.