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Утечка аммиака в СНТ "Строитель-2" в Миассе

15 мая 2023, 08:18
В Миассе в СНТ "Строитель-2" была зафиксирована утечка аммиака, после чего женщина почувствовала приступ удушья и была госпитализирована. Женщина обратилась в поисково-спасательную службу, сообщив о происшествии.

По информации пресс-службы поисково-спасательной службы Челябинской области, утечка аммиака произошла в результате попытки владельцев участка разобрать несколько старых газовых баллонов. Сотрудники службы оперативно ликвидировали утечку, пишет ФедералПресс.

Очевидец, садовод на соседнем участке, заметил белое облако над территорией и почувствовал резкий приступ удушья. Аммиак оказался содержащимся в одном из баллонов, и его распространение привело к отравлению садоводов. В настоящее время решается вопрос об утилизации оставшихся баллонов с аммиаком.

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