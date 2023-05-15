У режиссера Панфилова развилась пневмония

Как пишет NEWS.ru, Варшавер рассказал журналистам, что состояние Панфилова оценивается как удовлетворительное, он отвечает на вопросы. Кинорежиссер общается с сыном, который находится рядом. Сейчас врачи борются с развившейся у него пневмонией.