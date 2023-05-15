Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Изображение материала

У режиссера Панфилова развилась пневмония

15 мая 2023, 11:54
Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил, что кинорежиссер Глеб Панфилов продолжает находится в реанимационном отделении - у него развилась пневмония после инсульта.

 По словам Варшавера, Панфилов находится в сознании и общается с сыном.

Как пишет NEWS.ru, Варшавер рассказал журналистам, что состояние Панфилова оценивается как удовлетворительное, он отвечает на вопросы. Кинорежиссер общается с сыном, который находится рядом. Сейчас врачи борются с развившейся у него пневмонией.

При этом ранее Telegram-канал «112» сообщил о тяжелом состоянии кинорежиссера Панфилова - его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По информации канала, у режиссера диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием, пневмонию и тромбоцитоз.

О том, что Глеба Панфилова госпитализировали, стало известно одиннадцатого мая. Кинорежиссер был доставлен с геморрагическим инсультом в Одинцовскую областную больницу. После его перевели в медучреждение в Москве.

Подпишитесь
«Догма», «Брусника» и «Эталон». Что появится в Омске с приходом новых застройщиков
Сегодня, 09:35
Дороже, чем в Москве. Омск лидирует по росту цен на вторичное жилье в России
Сегодня, 02:40
«Впереди много работы». Динар Курманов стал министром транспорта Омской области
Сегодня, 04:36
В Омске полуразрушенное здание бывшего кинотеатра «Сатурн» обнесли забором
Сегодня, 06:18
Проект строительства Красногорского гидроузла в Омской области не прошел экспертизу
Сегодня, 10:30
Смертельная инфекция. В двух районах Омской области ввели карантин по бешенству
Сегодня, 10:41