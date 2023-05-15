У режиссера Панфилова развилась пневмония

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
По словам Варшавера, Панфилов находится в сознании и общается с сыном.
Как пишет NEWS.ru, Варшавер рассказал журналистам, что состояние Панфилова оценивается как удовлетворительное, он отвечает на вопросы. Кинорежиссер общается с сыном, который находится рядом. Сейчас врачи борются с развившейся у него пневмонией.
При этом ранее Telegram-канал «112» сообщил о тяжелом состоянии кинорежиссера Панфилова - его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По информации канала, у режиссера диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием, пневмонию и тромбоцитоз.
О том, что Глеба Панфилова госпитализировали, стало известно одиннадцатого мая. Кинорежиссер был доставлен с геморрагическим инсультом в Одинцовскую областную больницу. После его перевели в медучреждение в Москве.