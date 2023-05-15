Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Изображение материала

Тревожность и бессонница. Омичи жалуются на проблемы со сном из-за ночного шума

15 мая 2023, 06:58
Фото: Город55
иллюстрация

Жители Омска жалуются на проблемы со сном из-за ночного шума

Странные звуки беспокоят проживающих в поселке Чкаловский.

В редакцию Города55 обратился один из жителей Чкаловского поселка. Мужчина утверждает, что вот уже практически месяц в их районе невозможно спать. Ночью возникает шум такой силы, что его слышно даже при закрытых окнах.

«Это невыносимо! Пожалуйста, обратите внимание на то, что конкретно нарушаются права человека и закон о тишине в ночное время!», — просит омич.
Видео: предоставлено Городу55

Он надеется, что эту проблему возможно решить силами представителей администрации города и сотрудников Роспотребнадзора. По словам мужчины, шум сравним с тем, который возникает при взлете самолетов. Гул появляется примерно в час ночи и продолжается до трех-четырех утра. 

#Алина Ясинская#Общество#Жалобы#Новости#Омск#Шум#Гул#Поселок Чкаловский#Видео
Подпишитесь
В Омске полуразрушенное здание бывшего кинотеатра «Сатурн» обнесли забором
Сегодня, 06:18
Дороже, чем в Москве. Омск лидирует по росту цен на вторичное жилье в России
Сегодня, 02:40
«Впереди много работы». Динар Курманов стал министром транспорта Омской области
Сегодня, 04:36
Бывший инспектор омского УФСИН пойдет под суд за халатность при исполнении службы
Сегодня, 06:39
Илья Фридман присоединил к одной из своих компаний фирму сына
Сегодня, 05:12
На озере Ик в Крутинском районе заработал высокоскоростной мобильный интернет
Сегодня, 07:04