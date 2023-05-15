Тревожность и бессонница. Омичи жалуются на проблемы со сном из-за ночного шума

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В редакцию Города55 обратился один из жителей Чкаловского поселка. Мужчина утверждает, что вот уже практически месяц в их районе невозможно спать. Ночью возникает шум такой силы, что его слышно даже при закрытых окнах.
«Это невыносимо! Пожалуйста, обратите внимание на то, что конкретно нарушаются права человека и закон о тишине в ночное время!», — просит омич.
Он надеется, что эту проблему возможно решить силами представителей администрации города и сотрудников Роспотребнадзора. По словам мужчины, шум сравним с тем, который возникает при взлете самолетов. Гул появляется примерно в час ночи и продолжается до трех-четырех утра.