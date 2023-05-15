Смертельная инфекция. В двух районах Омской области ввели карантин по бешенству

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В Омском и Муромцевском районах Омской области ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ, подписанный исполняющим обязанности губернатора Валерием Бойко, опубликовали сегодня, 15 мая, на официальном портале правовой информации.
В Муромцевском районе очаг заражения нашли в селе Низовое на улице Трактовая. В Омском районе случай бешенства выявили в селе Красная Горка на улице Центральная.
Ограничения будут действовать до 10 июля. На территории очагов запрещено лечение больных животных, посещение посторонними лицами, ввоз и вывоз животных. Также в Омском и Муромцевском районах нельзя будет проводить сельскохозяйственные ярмарки.
С 12 мая на территории Калачинского района отменили карантин по бешенству. Очаг заражения нашли в деревне Новый Ревель в середине марта.