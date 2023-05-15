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Смертельная инфекция. В двух районах Омской области ввели карантин по бешенству

15 мая 2023, 10:41
Фото: 1MI
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В Омском и Муромцевском районах ввели карантин из-за бешенства

Ограничения будут действовать в течение двух месяцев.

В Омском и Муромцевском районах Омской области ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ, подписанный исполняющим обязанности губернатора Валерием Бойко, опубликовали сегодня, 15 мая, на официальном портале правовой информации.

В Муромцевском районе очаг заражения нашли в селе Низовое на улице Трактовая. В Омском районе случай бешенства выявили в селе Красная Горка на улице Центральная.

Ограничения будут действовать до 10 июля. На территории очагов запрещено лечение больных животных, посещение посторонними лицами, ввоз и вывоз животных. Также в Омском и Муромцевском районах нельзя будет проводить сельскохозяйственные ярмарки.

С 12 мая на территории Калачинского района отменили карантин по бешенству. Очаг заражения нашли в деревне Новый Ревель в середине марта.

Смертельная инфекция. В Калачинском районе Омской области ввели карантин по бешенству
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#Евгений Игишев#Карантин#Бешенство#Ограничения#Общество#Омск#Омская область#Омский район#Муромцевский район
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