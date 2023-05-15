Росатом выкупил более 98% акций производителя аккумуляторов из Южной Кореи

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
Об этом пишет издание 360tv.ru со ссылкой на «Коммерсант».
По данным документов корпорации, в 2021 году Росатом приобрел 49% акций компании, а в 2022 году выкупил еще 49%. Сделка была закрыта в 2022 году.
Покупка является выгодным решением для Росатома, считают эксперты. На основе технологии Enertech в Калининграде планируется запуск гигафабрики по производству батарей для электромобилей, которые могут быть использованы в новых автомобилях - таких, как «Атом».