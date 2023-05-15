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Росатом выкупил более 98% акций производителя аккумуляторов из Южной Кореи

15 мая 2023, 18:40
Государственная корпорация «Росатом» купила практически все акции - 98% - производителя литий-ионных накопителей энергии компании Enertech International из Южной Кореи.

Об этом пишет издание 360tv.ru со ссылкой на «Коммерсант».

По данным документов корпорации, в 2021 году Росатом приобрел 49% акций компании, а в 2022 году выкупил еще 49%. Сделка была закрыта в 2022 году.

Покупка является выгодным решением для Росатома, считают эксперты. На основе технологии Enertech в Калининграде планируется запуск гигафабрики по производству батарей для электромобилей, которые могут быть использованы в новых автомобилях - таких, как «Атом». 

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