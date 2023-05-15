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Проект строительства Красногорского гидроузла в Омской области не прошел экспертизу

15 мая 2023, 10:30
Фото: Правительство Омской области
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Над проектной документацией работало ООО «Региональные проектно-строительные системы».

Городу55 стало известно, что в Омской области не одобрили проект строительства Красногорского водоподъемного гидроузла. Заключение экспертизы оказалось отрицательным. В качестве экспертной организации выступило «Главное управление государственной экспертизы».

Как следует из заключения экспертизы, речь идет о пусковом комплексе, который планировали ввести в эксплуатацию не позднее 2025 года. Проектную документацию для КУ Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» подготавливало ООО «Региональные проектно-строительные системы». Компания зарегистрирована в Омске, с 2008 года ею руководит Александр Белов.

Напомним, что строительство Красногорского гидроузла стартовало более 10 лет назад. В июле прошлого года после нескольких неудачных попыток определился подрядчик, который займется достройкой первой очереди гидроузла. Контракт на сумму в 4,6 млрд рублей заключили с ООО «МежРегионСтрой» из Москвы. В ее активе — контракты по капитальному строительству объектов промышленного-гражданского назначения, в том числе нефтегазового и нефтехимического назначения.

На гидроузел под Омском потратят 3,3 млрд рублей из федерального бюджета
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#Юлия Истомина#Гидроузел#Красногорский гидроузел#Строительство#Иртыш#Проект#Экспертиза#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск
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