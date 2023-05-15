Проект строительства Красногорского гидроузла в Омской области не прошел экспертизу

Напомним, что строительство Красногорского гидроузла стартовало более 10 лет назад. В июле прошлого года после нескольких неудачных попыток определился подрядчик, который займется достройкой первой очереди гидроузла. Контракт на сумму в 4,6 млрд рублей заключили с ООО «МежРегионСтрой» из Москвы. В ее активе — контракты по капитальному строительству объектов промышленного-гражданского назначения, в том числе нефтегазового и нефтехимического назначения.