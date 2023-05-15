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Продолжается тушение крупного пожара на полигоне ТКО в Новосибирске

15 мая 2023, 08:17
Глава МЧС России по Новосибирской области, Виктор Орлов, сообщил о продолжающемся тушении крупного пожара на полигоне твердых коммунальных отходов.

Пожар возник на территории Куйбышевского района, и площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. Ликвидация огня и задымления удалось осуществить на участке площадью 340 квадратных метров.

Виктор Орлов также отметил, что за последнюю неделю в области было зафиксировано 39 лесных пожаров, охвативших площадь более 177 гектаров.

Редакция «ФедералПресс» пыталась связаться с пресс-службой МЧС Новосибирской области для получения дополнительной информации, однако связь с ведомством не удалось установить.



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