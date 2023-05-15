Продолжается тушение крупного пожара на полигоне ТКО в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Пожар возник на территории Куйбышевского района, и площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. Ликвидация огня и задымления удалось осуществить на участке площадью 340 квадратных метров.
Виктор Орлов также отметил, что за последнюю неделю в области было зафиксировано 39 лесных пожаров, охвативших площадь более 177 гектаров.
Редакция «ФедералПресс» пыталась связаться с пресс-службой МЧС Новосибирской области для получения дополнительной информации, однако связь с ведомством не удалось установить.