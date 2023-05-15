Представители крупнейших промышленных предприятий страны побывали на ОЗСМ

В конференции приняли участие руководители и технические специалисты отечественных компаний по производству легкового и грузового автотранспорта, двигателей и запчастей для специализированной техники и промышленного оборудования. В деловой части программы эксперты «Газпромнефть - СМ» представили передовые сервисы и решения, которые внедряются для выпуска высокотехнологичных масел, познакомили с продуктовой линейкой, а также сформировали рекомендации по правильному подбору масел и охлаждающих жидкостей для различных видов оборудования и техники.