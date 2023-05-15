Представители крупнейших промышленных предприятий страны побывали на ОЗСМ

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:37
В рамках форума участники оценили инновационные разработки и сервисы, которые позволяют бесперебойно обеспечивать современными маслами и смазочными материалами крупнейшие предприятия промышленного сектора страны.
В конференции приняли участие руководители и технические специалисты отечественных компаний по производству легкового и грузового автотранспорта, двигателей и запчастей для специализированной техники и промышленного оборудования. В деловой части программы эксперты «Газпромнефть - СМ» представили передовые сервисы и решения, которые внедряются для выпуска высокотехнологичных масел, познакомили с продуктовой линейкой, а также сформировали рекомендации по правильному подбору масел и охлаждающих жидкостей для различных видов оборудования и техники.
Одним из этапов мероприятия стало знакомство с производственным циклом ОЗСМ. Участники увидели работу роботизированных линий по смешению и фасовке масел, многоступенчатую систему лабораторного контроля качества продукции. Оценили автоматизированный склад хранения готовых масел, где применяется цифровая система навигации и управления процессами отгрузки.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть - СМ»:
«Омский завод смазочных материалов на сегодняшний день является одной из самых современных площадок в стране. Технологии и решения, которые мы внедряем, позволяют выпускать по-настоящему уникальные продукты, необходимые для отечественной промышленности: от сельского хозяйства и деревообработки до машиностроения и металлургии. Собирая на одной площадке крупнейших представителей этих направлений, мы обсуждаем и формируем общую стратегию развития, которая всегда опирается на реальные запросы предприятий и требования рынка».