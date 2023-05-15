«Омскровля» закрылась: теперь это просто «акционерное общество»

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
В открытом акционерном обществе «Омсккровля» произошли серьезные изменения. С 12 мая из официального названия компании исчезло слово «открытое»: теперь это просто «акционерное общество». После смены организационно-правовой формы компания уже не обязана публиковать данные о своих акциях и начисляемых дивидендах.
«Омсккровля» функционирует с 1971 года как картонно-рубероидный завод. Управляющее этим предприятием ОАО было создано в 1992 году. Большая часть уставного капитала общества принадлежит Ирине и Андрею Ласковцам (82,7 и 13,2% соответственно).