«Омскровля» закрылась: теперь это просто «акционерное общество»

В открытом акционерном обществе «Омсккровля» произошли серьезные изменения. С 12 мая из официального названия компании исчезло слово «открытое»: теперь это просто «акционерное общество». После смены организационно-правовой формы компания уже не обязана публиковать данные о своих акциях и начисляемых дивидендах.