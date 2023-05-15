Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Изображение материала

«Омскровля» закрылась: теперь это просто «акционерное общество»

15 мая 2023, 06:45
Фото: 1MI
иллюстрация
В компании поменялась организационно-правовая форма.

В открытом акционерном обществе «Омсккровля» произошли серьезные изменения. С 12 мая из официального названия компании исчезло слово «открытое»: теперь это просто «акционерное общество». После смены организационно-правовой формы компания уже не обязана публиковать данные о своих акциях и начисляемых дивидендах.

«Омсккровля» функционирует с 1971 года как картонно-рубероидный завод. Управляющее этим предприятием ОАО было создано в 1992 году. Большая часть уставного капитала общества принадлежит Ирине и Андрею Ласковцам (82,7 и 13,2% соответственно).

 

«Угроза жизни людей». В Омске потребовали закрыть опасное предприятие
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Бизнес#Омсккровля#Новости
Подпишитесь
В Омске полуразрушенное здание бывшего кинотеатра «Сатурн» обнесли забором
Сегодня, 06:18
Дороже, чем в Москве. Омск лидирует по росту цен на вторичное жилье в России
Сегодня, 02:40
«Впереди много работы». Динар Курманов стал министром транспорта Омской области
Сегодня, 04:36
Бывший инспектор омского УФСИН пойдет под суд за халатность при исполнении службы
Сегодня, 06:39
Илья Фридман присоединил к одной из своих компаний фирму сына
Сегодня, 05:12
На озере Ик в Крутинском районе заработал высокоскоростной мобильный интернет
Сегодня, 07:04