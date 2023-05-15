Омская студия йоги в Нефтяниках продает свое помещение за 13 миллионов

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
На базе объявлений Циан появилась информация о новом коммерческом предложении. Действующая студия йоги «Гаутама» продает свое место в центре Советского округа, рядом с остановкой «Кристалл».
В здании по адресу ул. Малунцева, 6 имеются два зала – паркетный и ковролиновый, кухня, красивый уютный холл и несколько кабинетов, которые можно использовать для разных целей. На первом этаже полностью сделан ремонт, но в студии есть и цокольное помещение. Общая площадь – 302 кв м.
Владелица «Гаутамы» Евгения Зейнок рассказала Городу55, что студия йоги при этом не закрывается, ведется поиск нового собственника для помещения.
«Я решила продать помещение, чтобы взять деньги и приумножить их, чтобы иметь какой-то доход на развитие той же студии. Сейчас с бизнесом все хорошо, дело продолжается. „Гаутама“ просто переедет в другое место на аренду. Я еще смотрю, куда именно. Просчитываем, анализируем, сколько будет филиалов и в каком формате будет работать студия. Может, мы выберем онлайн-формат, пока решаем. Возможно, останемся на аренде у нового владельца. Это будет зависеть оттого, кто купит и для каких целей помещение», — поделилась с изданием предпринимательница.
К июню студия планирует подготовить летнюю программу занятий, в том числе мероприятия на свежем воздухе. Кроме того, посетителей «Гаутамы» в новом сезоне будут ждать новые преподаватели на замену тем, что ушли в отпуск.
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