Омская студия йоги в Нефтяниках продает свое помещение за 13 миллионов

В здании по адресу ул. Малунцева, 6 имеются два зала – паркетный и ковролиновый, кухня, красивый уютный холл и несколько кабинетов, которые можно использовать для разных целей. На первом этаже полностью сделан ремонт, но в студии есть и цокольное помещение. Общая площадь – 302 кв м.