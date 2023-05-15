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Омская студия йоги в Нефтяниках продает свое помещение за 13 миллионов

15 мая 2023, 11:02
Фото: Город55
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Общая площадь помещения составляет 302 кв м.

На базе объявлений Циан появилась информация о новом коммерческом предложении. Действующая студия йоги «Гаутама» продает свое место в центре Советского округа, рядом с остановкой «Кристалл».

В здании по адресу ул. Малунцева, 6 имеются два зала – паркетный и ковролиновый, кухня, красивый уютный холл и несколько кабинетов, которые можно использовать для разных целей. На первом этаже полностью сделан ремонт, но в студии есть и цокольное помещение. Общая площадь – 302 кв м.

Фото: Сайт "Циан"

Владелица «Гаутамы» Евгения Зейнок рассказала Городу55, что студия йоги при этом не закрывается, ведется поиск нового собственника для помещения.

«Я решила продать помещение, чтобы взять деньги и приумножить их, чтобы иметь какой-то доход на развитие той же студии. Сейчас с бизнесом все хорошо, дело продолжается. „Гаутама“ просто переедет в другое место на аренду. Я еще смотрю, куда именно. Просчитываем, анализируем, сколько будет филиалов и в каком формате будет работать студия. Может, мы выберем онлайн-формат, пока решаем. Возможно, останемся на аренде у нового владельца. Это будет зависеть оттого, кто купит и для каких целей помещение», — поделилась с изданием предпринимательница.

К июню студия планирует подготовить летнюю программу занятий, в том числе мероприятия на свежем воздухе. Кроме того, посетителей «Гаутамы» в новом сезоне будут ждать новые преподаватели на замену тем, что ушли в отпуск.

Ранее Город55 писал о закрытии одной из пиццерий в Омске. Точка ресторана «Пиццот» на проспекте Мира, 50 больше не работает. С завтрашнего дня формат заведения меняется, «Пиццот» будет позиционировать себя как итальянский ресторан — остерия.

Омская пиццерия «Пиццот» закрыла филиал из-за смены формата заведения
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#Йога#Студия йоги#Нефтяники#Бизнес#Предприниматель#Продажа помещений#Общество#Спорт#Город#Новости#Омск#Алина Ясинская
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