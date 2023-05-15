Омича отправят на принудительное лечение за нападение с ножом на 81-летнюю женщину

26 октября 2022 года обвиняемый зашел в подъезд дома на улице Челюскинцев вслед за 81-летней пенсионеркой и напал на нее. Фигурант несколько раз ударил пожилую женщину ножом, выхватил сумку, в которой лежали 600 рублей, и скрылся. Пострадавшая смогла позвонить сыну и сообщить о случившемся. Женщину отвезли в больницу, где медики спасли ей жизнь.