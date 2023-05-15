Омича отправят на принудительное лечение за нападение с ножом на 81-летнюю женщину

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В Омске завершено расследование дела в отношении 32-летнего мужчины. Его обвиняют в разбое и покушении на убийство, рассказали сегодня, 15 мая, в региональном следкоме.
26 октября 2022 года обвиняемый зашел в подъезд дома на улице Челюскинцев вслед за 81-летней пенсионеркой и напал на нее. Фигурант несколько раз ударил пожилую женщину ножом, выхватил сумку, в которой лежали 600 рублей, и скрылся. Пострадавшая смогла позвонить сыну и сообщить о случившемся. Женщину отвезли в больницу, где медики спасли ей жизнь.
Тем же вечером фигурант дела напал на 20-летнюю девушку на улице Съездовской и отобрал у нее пакет с вещами.
Подозреваемого задержали у себя дома. Во время следствия его направили на психиатрическую экспертизу, которая признала мужчину невменяемым.
«В настоящее время следствием собраны доказательства причастности мужчины к преступлениям, в связи с чем материалы следствия готовятся для применения к обвиняемому принудительных мер медицинского характера», — сообщили в следкоме.