Новый министр, рост цен на вторичку и судьба кинотеатра «Сатурн». Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Новость №1. Динар Курманов возглавил министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области
Директор «Управления дорожного хозяйства Омской области» Динар Курманов стал министром транспорта и дорожного хозяйства в регионе. За работу муниципального предприятия Курманов отвечает с 2018 год. По мнению врио губернатора Виталия Хоценко, 37-летний выходец из Тобольска отлично понимает проблемы, которые есть в его профессиональной области, и имеет соответствующий опыт работы, чтобы выполнять обязанности главы ведомства.
Новость №2. Омск стал лидером по росту цен на вторичное жилье в России
Аналитики пришли к выводу, что в Омске активнее всего растут цены на вторичном рынке недвижимости. Если оценивать динамику других крупных городов России, то сибирский город стал лидером в этой тенденции.
Средняя стоимость квадратного метра за прошлый месяц выросла во всех мегаполисах страны. В Омске этот показатель относительно мая прошлого года увеличился на 3,7%. Далее, если составлять список городов, цены на «вторичку» заметно выросли в Челябинске (3,3%), Екатеринбурге (2,8%), Самаре (2,4%) и Ростове-на-Дону (2,2%).
Новость №3. В Омске полуразрушенное здание бывшего кинотеатра «Сатурн» обнесли забором
Здание бывшего кинотеатра «Сатурн» в Амурском поселке теперь окружает забор. Ранее новые собственники заявляли, что на месте «Сатурна» появится новый досуговый центр. Полуразрушенное здание и участок под ним в конце декабря прошлого года приобрело общество с ограниченное ответственностью «Волгоградская», учредителем которого с сентября 2021 года является Ольга Мосунова. Объект с земельным участком достался Мосуновой за 34 млн рублей. По условиям, здание разрешается использовать под развлекательные мероприятия, общественное питание или выставочную деятельность.