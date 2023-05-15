На шахте в Сибири приостановили работу после смерти горняка

Несчастный случай в шахте произошел в воскресенье, 7 мая. Пока обстоятельства и причины произошедшего не установлены, однако в отношении юридического лица, ответственного за безопасность в шахте, завели уголовное дело по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».