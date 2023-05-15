На шахте в Сибири приостановили работу после смерти горняка

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Published Сегодня, 09:30
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После смерти проходчика была приостановлена работа на одной из шахт Кузбасса. Об этом со ссылкой на пресс-центр судов Кузбасса сообщает портал «Сибдепо».
Несчастный случай в шахте произошел в воскресенье, 7 мая. Пока обстоятельства и причины произошедшего не установлены, однако в отношении юридического лица, ответственного за безопасность в шахте, завели уголовное дело по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Через суд работу шахты приостановили на 16 дней, чтобы не подвергать опасности других горняков: ведение горных работ в фланговом путевом стволе создает реальную угрозу жизни и здоровью работников, посчитали в суде. Применение штрафных санкция назвали неэффективной мерой.