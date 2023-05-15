На озере Ик в Крутинском районе заработал высокоскоростной мобильный интернет

Новая базовая станция МТС в селе Яман открыла доступ к современным цифровым сервисам для почти 1000 местных жителей и многочисленных рыбаков. Сеть четвертого поколения охватывает территорию села, а также весь периметр озера. Это позволит селянам и поклонникам активного отдыха использовать быстрый мобильный интернет для общения в мессенджерах и соцсетях, а также для решения различных повседневных вопросов.