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На озере Ик в Крутинском районе заработал высокоскоростной мобильный интернет

15 мая 2023, 07:04
Фото: 1MI
МТС обеспечил связью стандарта LTE село Яман и одно из популярных туристических мест — озеро Ик, которое привлекает рыбаков из соседних регионов.

Новая базовая станция МТС в селе Яман открыла доступ к современным цифровым сервисам для почти 1000 местных жителей и многочисленных рыбаков. Сеть четвертого поколения охватывает территорию села, а также весь периметр озера. Это позволит селянам и поклонникам активного отдыха использовать быстрый мобильный интернет для общения в мессенджерах и соцсетях, а также для решения различных повседневных вопросов.

«Круглый год на озеро Ик, которое славится своим окунем и карасем, приезжают сотни рыбаков. С помощью Big Data мы выяснили, что это не только омичи, но и любители рыбной ловли из соседних регионов — Тюменской и Курганской областей. С появлением быстрого мобильного интернета и гости, и местные жители смогут всегда быть на связи и комфортно пользоваться привычными онлайн-сервисами: делиться фотографиями улова в мессенджерах и соцсетях, общаться по видеосвязи, слушать музыку и смотреть фильмы в том числе и в развлекательных сервисах экосистемы МТС», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
#Общество#Омск#Омская область
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