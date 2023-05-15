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На Левобережье на весь день отключат холодную воду. Публикуем адреса

15 мая 2023, 11:33
Фото: 1MI
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Жителей Левого берега в Омске предупредили об отключениях холодной воды

На участке пройдут ремонтные работы.

На Левобережье в Омске 19 мая отключат холодную воду из-за ремонтных работ на участке, предупредили в «Росводоканале».

Водоснабжения не будет с 10:00 до 24:00 по следующим адресам:

Ул. Дианова 24/2, 26.
Ул. Комкова 2, 2А.
Ул. 4-я Любинская 40А., 42.

Жителей домов просят запастись водой.

Ранее Город55 сообщал об отключениях холодной воды в Советском и Центральном округах. Там ремонтные работы пройдут 18 мая.

В Омске 18 мая отключат холодную воду. Публикуем список адресов
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#Евгений Игишев#Отключение воды#ОмскВодоканал#Ремонт вопропровода#Город#Омск
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