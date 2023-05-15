На Левобережье на весь день отключат холодную воду. Публикуем адреса

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
На Левобережье в Омске 19 мая отключат холодную воду из-за ремонтных работ на участке, предупредили в «Росводоканале».
Водоснабжения не будет с 10:00 до 24:00 по следующим адресам:
Ул. Дианова 24/2, 26.
Ул. Комкова 2, 2А.
Ул. 4-я Любинская 40А., 42.
Жителей домов просят запастись водой.
Ранее Город55 сообщал об отключениях холодной воды в Советском и Центральном округах. Там ремонтные работы пройдут 18 мая.