Молодой омич разбил голову случайному прохожему после словесной перепалки

Выяснилось, что потерпевший стоял возле кафе на улице Ленина со случайными знакомыми. Мимо проходил молодой парень. Между мужчинами вспыхнул словесный конфликт. Молодой человек пустил в ход кулаки, и два раза ударил потерпевшего по голове. Последний ударился об стену.