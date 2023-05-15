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Молодой омич разбил голову случайному прохожему после словесной перепалки

15 мая 2023, 08:41
Фото: Управление МВД России по Омской области
Теперь подозреваемому грозит до 8 лет колонии.

В правоохранительные органы поступило сообщение из больницы — в медучреждение привезли 25-летнего жителя Ленинского округа. Врачи диагностировали ему переломы затылочной и височной костей. Как выяснилось, травмы имеют криминальное происхождение, сообщили сегодня, 15 мая, в пресс-службе омской полиции.

Выяснилось, что потерпевший стоял возле кафе на улице Ленина со случайными знакомыми. Мимо проходил молодой парень. Между мужчинами вспыхнул словесный конфликт. Молодой человек пустил в ход кулаки, и два раза ударил потерпевшего по голове. Последний ударился об стену.

Подозреваемого задержали, им оказался 19-летний житель Ленинского округа. Объяснить причину поступка на допросе он не смог.

Следователи завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь фигуранту грозит до 8 лет колонии. На время следствия подозреваемому запретили покидать территорию Омска.

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