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Ликвидация фирмы омского депутата Сергея Грушичева перешла в решающую фазу

15 мая 2023, 09:34
Фото: Город55
иллюстрация
Налоговики инициировали этот процесс еще в декабре прошлого года.

Прописанное в Омске общество с ограниченной ответственностью «Индустриальные системы» (альтернативное название — ООО «Промстрой») в ближайшее время может быть ликвидировано. Как следует из открытых данных, 9 мая межрайонная ИФНС №12 по Омской области подала соответствующее заявление. Отметим, что процесс ликвидации был запущен еще в декабре, когда был назначен ликвидатор — собственник и директор компании Сергей Грушичев.

«Индустриальные системы» были зарегистрированы в марте 2017 года, их специализация — «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха». Собственный капитал у «Индустриальных систем» отсутствует, за весь прошлый год они не принесли ни рубля прибыли, а стоимость их активов выражается в отрицательных цифрах — минус 17 тысяч рублей.

Уставной капитал ООО принадлежит бизнесмену Сергею Грушичеву, который уже второй созыв подряд заседает в Омском городском совете. На сайте ГС должность директора «Индустриальных систем» указана как основной род его занятий. При этом депутат возглавляет еще кооператив «Высота», который зарегистрирован в Азовском районе и занимается арендой и лизингом транспорта, — в нем Грушичеву принадлежат 14% уставного капитала.

В прошлом депутат владел тремя ООО с одним и тем же названием, «Промвент», и строительной компанией ООО СПС («Спецпромстрой»).

 

 

Омский депутат Сергей Грушичев начал ликвидацию одной из своих фирм
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#Николай Эйхвальд#Ликвидация#Бизнес#Новости#Сергей Грушичев
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