Ликвидация фирмы омского депутата Сергея Грушичева перешла в решающую фазу

Прописанное в Омске общество с ограниченной ответственностью «Индустриальные системы» (альтернативное название — ООО «Промстрой») в ближайшее время может быть ликвидировано. Как следует из открытых данных, 9 мая межрайонная ИФНС №12 по Омской области подала соответствующее заявление. Отметим, что процесс ликвидации был запущен еще в декабре, когда был назначен ликвидатор — собственник и директор компании Сергей Грушичев.