Краснокнижная птица погибла в нацпарке "Таганай" из-за небрежности рыбаков

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:22
"Отходы давно стали серьезной угрозой для животных. Они задыхаются в пластиковых пакетах и умирают, проглотив мелкие частицы, потому что часто принимают мусор за пищу. Блестящая упаковка, окурки, одноразовая посуда, бутылки - все это приводит к гибели обитателей Таганая", - сообщили в пресс-службе национального парка "Таганай" агентству "ФедералПресс".
Сотрудники национального парка призывают каждого южноуральца задуматься об этом, когда они планируют прогулку в лесу.
Чомгу также известную как "большую поганку". Эта птица имеет схожий с уткой внешний вид. Ее убивали охотники из-за перьев, которые широко использовались в индустрии моды. Птица включена в Красную книгу. Из-за урбанизации территорий шансы чомги на гнездование сокращаются.