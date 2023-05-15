Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Краснокнижная птица погибла в нацпарке "Таганай" из-за небрежности рыбаков

15 мая 2023, 08:20
Из-за рыбаков в национальном парке "Таганай" погибла чомга. Это редкая птица, включенная в Красную книгу, которая прилетела на Тесьминское водохранилище, чтобы обосноваться, но запуталась в леске, оставленной на берегу рыбаками.

"Отходы давно стали серьезной угрозой для животных. Они задыхаются в пластиковых пакетах и умирают, проглотив мелкие частицы, потому что часто принимают мусор за пищу. Блестящая упаковка, окурки, одноразовая посуда, бутылки - все это приводит к гибели обитателей Таганая", - сообщили в пресс-службе национального парка "Таганай" агентству "ФедералПресс".

Сотрудники национального парка призывают каждого южноуральца задуматься об этом, когда они планируют прогулку в лесу.

Чомгу также известную как "большую поганку". Эта птица имеет схожий с уткой внешний вид. Ее убивали охотники из-за перьев, которые широко использовались в индустрии моды. Птица включена в Красную книгу. Из-за урбанизации территорий шансы чомги на гнездование сокращаются.

Подпишитесь
«Догма», «Брусника» и «Эталон». Что появится в Омске с приходом новых застройщиков
Сегодня, 09:35
Дороже, чем в Москве. Омск лидирует по росту цен на вторичное жилье в России
Сегодня, 02:40
«Впереди много работы». Динар Курманов стал министром транспорта Омской области
Сегодня, 04:36
В Омске полуразрушенное здание бывшего кинотеатра «Сатурн» обнесли забором
Сегодня, 06:18
Проект строительства Красногорского гидроузла в Омской области не прошел экспертизу
Сегодня, 10:30
Смертельная инфекция. В двух районах Омской области ввели карантин по бешенству
Сегодня, 10:41