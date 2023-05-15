Краснокнижная птица погибла в нацпарке "Таганай" из-за небрежности рыбаков

"Отходы давно стали серьезной угрозой для животных. Они задыхаются в пластиковых пакетах и умирают, проглотив мелкие частицы, потому что часто принимают мусор за пищу. Блестящая упаковка, окурки, одноразовая посуда, бутылки - все это приводит к гибели обитателей Таганая", - сообщили в пресс-службе национального парка "Таганай" агентству "ФедералПресс".