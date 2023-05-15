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Грозит пожизненный срок. В Омске осудят педофила, преследовавшего девочек на улице

15 мая 2023, 09:54
Фото: 1MI
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Ранее мужчина уже был судим за грабежи, разбой и насильственные действия сексуального характера.

В Омске будут судить 41-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления против половой свободы и неприкосновенности ребенка, сообщили сегодня, 15 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Несколько девочек гуляли в районе торгового центра «Ермак», когда к ним подошел незнакомец и на их глазах стал совершать некие развратные действия. Задержали злоумышленника на улице 33-я Северная.

Ранее он уже был не раз судим за грабежи, разбой и насильственные действия сексуального характера. Свои действия фигурант объяснить не смог, сославшись на алкогольное опьянение в момент совершения преступления.

Свою вину подозреваемый не признал. Дело рассмотри Омский областной суд. Фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Суд#Педофил#Прокуратура#Общество#Происшествия#Омск
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