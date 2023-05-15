Грозит пожизненный срок. В Омске осудят педофила, преследовавшего девочек на улице

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
В Омске будут судить 41-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления против половой свободы и неприкосновенности ребенка, сообщили сегодня, 15 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент произошел в октябре прошлого года. Несколько девочек гуляли в районе торгового центра «Ермак», когда к ним подошел незнакомец и на их глазах стал совершать некие развратные действия. Задержали злоумышленника на улице 33-я Северная.
Ранее он уже был не раз судим за грабежи, разбой и насильственные действия сексуального характера. Свои действия фигурант объяснить не смог, сославшись на алкогольное опьянение в момент совершения преступления.
Свою вину подозреваемый не признал. Дело рассмотри Омский областной суд. Фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.