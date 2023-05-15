Генерал рассказал, что у России есть запас деталей, купленных за рубежом

Posted Сегодня, 20:12
Published Сегодня, 20:12
Modified Сегодня, 20:15
Updated Сегодня, 20:15
Рассказывая о борьбе с ограничениями со стороны других стран, эксперт отметил, что запас деталей, приобретенных на переходный период у иностранных поставщиков, является достаточным для бесперебойной работы отечественной оборонки. Об этом пишет Pravda.Ru.
По мнению Липового, создание необходимых запасов гарантирует работоспособность российских производителей защитных элементов и компонентов, независимо от изменений условий их закупок или поставок из-за рубежа.