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Генерал рассказал, что у России есть запас деталей, купленных за рубежом

15 мая 2023, 20:12
Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой заявил, что российская оборонная промышленность успешно выполняет программу импортозамещения, что позволяет ей справляться с последствиями наложения антироссийских санкций.

Рассказывая о борьбе с ограничениями со стороны других стран, эксперт отметил, что запас деталей, приобретенных на переходный период у иностранных поставщиков, является достаточным для бесперебойной работы отечественной оборонки. Об этом пишет Pravda.Ru.

По мнению Липового, создание необходимых запасов гарантирует работоспособность российских производителей защитных элементов и компонентов, независимо от изменений условий их закупок или поставок из-за рубежа.

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