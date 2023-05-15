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Есть пострадавший. В Омске парень устроил стрельбу по студентам в общежитии

15 мая 2023, 03:10
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске парень устроил стрельбу по студентам в общежитии

Инцидент произошел в Советском округе.

Вчера вечером, 14 мая, в общежитии Омского техникума строительства и лесного хозяйства была организована стрельба. В паблике «Инцидент Омск» появилась соответствующая видеозапись.

Автор поста пишет, что все случилось на улице Химиков, 22а. Молодые люди встали вокруг одного из окон общежития, в которое вылез дебошир. Парень держал в руках воздушную винтовку, повернутую в сторону студентов, и выкрикивал угрозы.

Фото: "Инцидент Омск"

Дальше очевидцы запечатлели на видео, как молодой человек открыл пальбу по компании. Одним из пострадавших стал парень, который получил травму лица. Судя по ролику, агрессор попал студенту в нос.

Кто-то вызвал полицейских, так что вскоре нападавшего с винтовкой задержали. Город55 обратился за комментарием в пресс-службу полиции. Ранее на территории парка «Зеленый остров» также была организована стрельба. Пострадавшим оказался молодой мужчина.

Ранен мужчина. Стали известны подробности стрельбы на омском «Зеленом острове»
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#Алина Ясинская#Стрельба#Студенты#Пострадавшие#Пострадавший#Общежитие#Техникум#Происшествия#Общество#Новости#Омск
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