Есть пострадавший. В Омске парень устроил стрельбу по студентам в общежитии

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
Вчера вечером, 14 мая, в общежитии Омского техникума строительства и лесного хозяйства была организована стрельба. В паблике «Инцидент Омск» появилась соответствующая видеозапись.
Автор поста пишет, что все случилось на улице Химиков, 22а. Молодые люди встали вокруг одного из окон общежития, в которое вылез дебошир. Парень держал в руках воздушную винтовку, повернутую в сторону студентов, и выкрикивал угрозы.
Дальше очевидцы запечатлели на видео, как молодой человек открыл пальбу по компании. Одним из пострадавших стал парень, который получил травму лица. Судя по ролику, агрессор попал студенту в нос.
Кто-то вызвал полицейских, так что вскоре нападавшего с винтовкой задержали. Город55 обратился за комментарием в пресс-службу полиции. Ранее на территории парка «Зеленый остров» также была организована стрельба. Пострадавшим оказался молодой мужчина.