Дороже, чем в Москве. Омск лидирует по росту цен на вторичное жилье в России

Ранее Город55 писал о повышении цен на квартиры в новостройках Омска. За год жилье в новых домах подорожало на 21%. Средняя цена за квадратный метр составляет чуть ли не 100 тыс рублей. По данным Омскстата, стоимость вторичного жилья реально выросла. Теперь квадратный метр стоит 82,5 тыс рублей (рост +16% за год).