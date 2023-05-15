Дороже, чем в Москве. Омск лидирует по росту цен на вторичное жилье в России

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
Modified Сегодня, 02:42
Updated Сегодня, 02:42
Представители федеральной компании «Этажи» пришли к выводу, что в Омске активнее всего растут цены на вторичном рынке недвижимости. Если оценивать динамику других крупных городов России, то сибирский город стал лидером в этой тенденции, пишут «Известия».
Ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов отметил, что, конечно, средняя стоимость квадратного метра за прошлый месяц выросла во всех мегаполисах страны. В Омске этот показатель относительно мая прошлого года увеличился на 3,7%. Далее, если составлять список городов, цены на «вторичку» заметно выросли в Челябинске (3,3%), Екатеринбурге (2,8%), Самаре (2,4%) и Ростове-на-Дону (2,2%).
При этом в столице рост составил всего 0,4%, а в Санкт-Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости наоборот упали на 0,1%.
Ранее Город55 писал о повышении цен на квартиры в новостройках Омска. За год жилье в новых домах подорожало на 21%. Средняя цена за квадратный метр составляет чуть ли не 100 тыс рублей. По данным Омскстата, стоимость вторичного жилья реально выросла. Теперь квадратный метр стоит 82,5 тыс рублей (рост +16% за год).