Что по срокам? Прокуратура выехала с проверкой на стройплощадку омской поликлиники

Согласно данным госзакупок, на объекте работает подрядная организация ООО ПКФ «Сибстройподряд». Начальная цена контракта составила 7 млн 300 тыс рублей, но компания взялась за обновление детской консультации всего за 6 млн 66 тыс рублей. Специалисты приступили к работе в январе этого года. Не позднее 31 мая подрядчик должен завершить капремонт медучреждения.