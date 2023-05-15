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Что по срокам? Прокуратура выехала с проверкой на стройплощадку омской поликлиники

15 мая 2023, 05:47
Фото: Город55
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Прокуратура выехала с проверкой на стройплощадку поликлиники в Омской области

Представитель надзорного ведомства оценил ход работ в Нижнеомском районе.

Поликлиника Нижнеомской центральной районной больницы претерпевает изменения. Капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в данный момент проходит в медучреждении.

Согласно данным госзакупок, на объекте работает подрядная организация ООО ПКФ «Сибстройподряд». Начальная цена контракта составила 7 млн 300 тыс рублей, но компания взялась за обновление детской консультации всего за 6 млн 66 тыс рублей. Специалисты приступили к работе в январе этого года. Не позднее 31 мая подрядчик должен завершить капремонт медучреждения.

Прокурор Нижнеомского района Денис Семенов напомнил представителям фирмы о сроках выполнения работ и качестве выполняемого ремонта. Когда работник надзорного ведомства выезжал на объект, сотрудники подрядной организации занимались наружной отделкой здания и крыши. Главврач больницы Ирина Антонюк также участвовала в выезде.

«Ход строительства объектов, возводимых в рамках реализации приоритетного национального проекта, находится на особом контроле прокуратуры района», — отметили в пресс-службе.

Ранее Город55 писал о поиске компании, которая бы разработала проектно-сметную документацию для капремонта детской городской поликлиники № 8 в Омске. На эти цели готовы выделить 1 млн 600 тыс рублей. Кроме того, запланирован комплексный ремонт трехэтажной «Городской больницы № 3».

В Нефтяниках собираются капитально отремонтировать омскую больницу № 3
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#Алина Ясинская#Капремонт#Поликлиника#Подрядчик#Нацпроект#Здравоохранение#Строительство#Омская область#Новости
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