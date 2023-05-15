Бывший инспектор омского УФСИН пойдет под суд за халатность при исполнении службы

По информации следователей, Гейнц недобросовестно исполнял административный надзор за ранее неоднократно судимым Сергеем Бояркиным. Последний вышел из тюрьмы в апреле 2021 года и продолжил вести асоциальный образ жизни. В октябре и ноябре 2021 года Бояркин отметился совершением кражи и причинением тяжкого вреда здоровью знакомому. Еще одно преступление он совершил 28 августа прошлого года. Бояркин в поселке Новоомский изнасиловал 9-летнюю девочку. За все преступления его приговорили к 20 годам лишения свободы.