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Бывший инспектор омского УФСИН пойдет под суд за халатность при исполнении службы

15 мая 2023, 06:39
Фото: Город55
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Обвиняемый недобросовестно исполнял должностные обязанности при осуществлении надзора за ранее неоднократно судимым мужчиной.

Омские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего экс-инспектора УФСИН в Кировском округе. Владимир Гейнц обвиняется в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

По информации следователей, Гейнц недобросовестно исполнял административный надзор за ранее неоднократно судимым Сергеем Бояркиным. Последний вышел из тюрьмы в апреле 2021 года и продолжил вести асоциальный образ жизни. В октябре и ноябре 2021 года Бояркин отметился совершением кражи и причинением тяжкого вреда здоровью знакомому. Еще одно преступление он совершил 28 августа прошлого года. Бояркин в поселке Новоомский изнасиловал 9-летнюю девочку. За все преступления его приговорили к 20 годам лишения свободы.

«Совершение тяжких и особо тяжких преступлений Бояркиным стало возможным вследствие ненадлежащей организации надзора за поведением осужденного и отсутствия профилактической работы с ним со стороны бывшего инспектора УФСИН», — считают следователи.

Экс-инспектор свою вину отказался признавать, но следствие собрало доказательства причастности Гейнца к преступлению.

В Омске задержали подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки
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#Юлия Истомина#Уголовное дело#Халатность#УФСИН#Инспектор#Следственный комитет#Следком#Преступление#Происшествия#Город#Новости#Омск
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