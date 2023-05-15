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Без суда не вышло. В районе Омской области просят обновить водопровод после 60 аварий

15 мая 2023, 06:24
Фото: 1MI
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В районе Омской области через суд требуют заменить водопровод

Износ сетей составил 90%, но капитального ремонта за последние три года не было.

Прокуратура Марьяновского района Омской области во время проверки обнаружила, что местная администрация никак не обновляла максимально изношенные водопроводные сети. Как выяснилось, износ водопровода составляет порядка 90%, за последние три года случилось около 60 аварий.

Во время аварий на сетях проводился лишь аварийный ремонт, во время которого на продолжительное время жители оставались без водоснабжения.

Собственником водопроводных сетей является администрация Марьяновского района, а арендатором — АО «Омскоблводопровод». Ни те, ни другие не предпринимают никаких мер по капитальному ремонту водопровода, отметили в прокуратуре.

После проверки прокурор района Александр Грициков направил в суд исковое заявление с требованием обязать ответственные лица провести капитальный ремонт водопроводных сетей и заменить трубопровод в поселке Москаленский. Исковое заявление находится на рассмотрении.

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#Ольга Акамова#Авария#Водопровод#Вода#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Омск
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