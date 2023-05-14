Владельцы Tesla подают коллективный иск к компании из-за обновления ПО

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:29
Updated Сегодня, 19:29
Иск утверждает, что такие обновления нарушают законы штата и федеральные законы, поскольку могут снизить запас хода на 20% и заставить владельцев заменить аккумуляторы на сумму до 15 000 долларов. Пока компания Tesla не ответила на обвинения, пишет Pravda.Ru
Иск был подан в окружной суд Сан-Франциско и утверждает, что автомобили Tesla, затронутые обновлениями, являются "защищенными компьютерами" согласно Закону о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении, и что автоматические обновления нарушают права потребителей согласно закону.
В иске также утверждается, что владельцы и арендаторы автомобилей Tesla подвергаются принудительным обновлениям программного обеспечения, когда их автомобили подключены к Wi-Fi, что наносит ущерб их интересам.