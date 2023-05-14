Владельцы Tesla подают коллективный иск к компании из-за обновления ПО

Иск утверждает, что такие обновления нарушают законы штата и федеральные законы, поскольку могут снизить запас хода на 20% и заставить владельцев заменить аккумуляторы на сумму до 15 000 долларов. Пока компания Tesla не ответила на обвинения, пишет Pravda.Ru