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Владельцы Tesla подают коллективный иск к компании из-за обновления ПО

14 мая 2023, 19:27
Группа владельцев автомобилей Tesla Model S и Model X в Калифорнии подала коллективный иск против компании Tesla, утверждая, что автоматическое обновление программного обеспечения привело к сокращению дальности хода или поломке аккумуляторов.

Иск утверждает, что такие обновления нарушают законы штата и федеральные законы, поскольку могут снизить запас хода на 20% и заставить владельцев заменить аккумуляторы на сумму до 15 000 долларов. Пока компания Tesla не ответила на обвинения, пишет Pravda.Ru

Иск был подан в окружной суд Сан-Франциско и утверждает, что автомобили Tesla, затронутые обновлениями, являются "защищенными компьютерами" согласно Закону о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении, и что автоматические обновления нарушают права потребителей согласно закону.

В иске также утверждается, что владельцы и арендаторы автомобилей Tesla подвергаются принудительным обновлениям программного обеспечения, когда их автомобили подключены к Wi-Fi, что наносит ущерб их интересам.

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